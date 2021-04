Rivolta delle regioni su coprifuoco e scuola: “Così non va. Il governo non ha rispettato gli accordi”

Proprio per valutare il Decreto Legge Covid19 approvato mercoledì sera dal Consiglio dei ministri, Fedriga ha convocato in seduta straordinaria la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per oggi, giovedì 22 alle 15.30. “La nostra priorità come Regioni è quella del coprifuoco. Abbiamo proposto all’unanimità un miglioramento della bozza del decreto, con la richiesta dello spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23. Pensiamo ai ristoranti, andando a cena fuori nei locali consentiti dovremmo andare via alle 21,30, non penso che rappresenti un serio rischio spostarlo di un’ora”, ha detto ancora il presidente della regione Friuli Venezia Giulia.

Regioni: scontro sul coprifuoco

Quanto al “green pass non sono ancora in grado di fare una valutazione con cognizione di causa”, precisa Fedriga in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni. “Penso sia necessario fare un approfondimento perché ho letto solo la bozza e non il testo definitivo, per poter capire come si utilizzerà. S sono strumenti che possono aiutare a incentivare il turismo, anche quello estero, non possiamo che valutarli positivamente. Però bisogna applicarlo nel concreto e nel quotidiano”, ha affermato poi Fedriga. Proprio qui casca l’asino: Per molte categorie, dai ristoratori allo spettacolo, il coprifuoco inibirà le attività. Lo hanno già detto.’ Eppure “le Regioni avevano fatto proposte molto responsabili; e le abbiamo votate all’unanimità”, ha ribadito il presidente della Conferenza delle Regioni a ‘Un Giorno da Pecora’.

Zaia: “Non ci siamo. Spero in una revisione del decreto”

Per questo altri governatori sperano in un miglioramento da valutare nei prossimi giorni. Cosa, del resto, che già ieri la Gelmini assicurava. “Spero vi sia una revisione del decreto”, è questo l’auspicio del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Durante il consueto punto stampa ha tenuto a sottolineare: “Non sarebbe una marcia indietro, non dico oggi, ma nei prossimi giorni credo che sarebbe ragionevole un ‘tagliando’ del decreto“. Tra i punti fondamentali vi è quello del “coprifuoco alle 22 e il 70% di studenti in presenza”. “Ci eravamo accordati come Regioni ad una presenza in classe alle superiori al 60% e ci siamo ritrovati con il 70%: non ci siamo -ha avvertito Zaia-. Certo, le scuole vanno aperte, ma noi chiediamo che si torni al 60% di presenze altrimenti sballa tutto. Perché non ci sono gli autobus sufficienti”. Il governatore del Veneto si è detto però ottimista: “Immagino ci siano margini di aggiustamenti e di dialogo”. Ricordiamo che sul “coprifuoco si è consumato uno scontro un Cdm che ha portato all’astensione della Lega e alla conseguente “irritazione” di Draghi. Di fonte a un imbarazzato Giorgetti.

Regioni, Toti: “Incongruenza il coprifuoco alle 22”

In un post sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha espresso la sua contrarietà al decreto così come è uscito dal Cdm. “La conferma del coprifuoco alle 22, l’apertura di cinema e teatri e allo stesso tempo il divieto di mangiare all’interno di un ristorante sono decisioni che oltre a essere incoerenti colpiscono sempre gli stessi. Così come ancora una volta vengono penalizzati gli organizzatori di eventi, matrimoni e cerimonie. Che saranno impossibilitati a lavorare la sera nel pieno della stagione più gettonata”.

“In queste ore – prosegue – sto ascoltando con attenzione e preoccupazione gli sfoghi di migliaia di lavoratori che hanno tutta la mia comprensione e vicinanza. Su questi temi le Regioni si riuniranno alle 15.30: faremo sentire la nostra voce che è la stessa di chi in queste ore protesta per i provvedimenti presi. Speriamo che il Decreto arrivi immediatamente in Parlamento: dove anche i nostri parlamentari faranno di tutto per rimediare a queste incongruenze. Così non va. E il buonsenso che lo dice“.