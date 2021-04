Rider sfregiato da un minorenne albanese: difendeva una ragazza. La Lega raccoglie fondi

Il rider sfregiato a Verona da un minorenne albanese si chiama Michele Dal Forno, 21 anni. Si guadagna qualcosa consegnando le pizze, come molti studenti, e sabato sera ha visto una ragazza in difficoltà. Discuteva con due ragazzini. Michele si è avvicinato per chiederle se avesse bisogno di qualcosa. La ragazza, spaventata per la possibile reazione violenta dei due con cui stava parlando, ha detto di no.

Il racconto del rider aggredito e sfregiato

Poi, così racconta la vittima secondo una ricostruzione de L’Arena, “uno dei due ragazzi ha iniziato a girarmi intorno, continuando a fissarmi, così gli ho chiesto il perché di quell’atteggiamento. L’altro parlava ancora con la ragazza. Neanche mi sono accorto di quello che stava per fare. Mi ha colpito. Io subito ho pensato che mi avesse dato un pugno, invece in mano aveva un coltello e mi ha sfregiato. Poi i due sono scappati”. Il fendente gli ha provocato uno squarcio nella parte sinistra del viso, dalla narice fino all’orecchio. Una ferita che probabilmente resterà permanente.

Rider sfregiato, arrestato minorenne albanese

Dopo poche ore l’aggressore, un sedicenne albanese che abita in centro, è stato rintracciato e arrestato. A suo carico già altre due denunce, una delle quali per avere partecipato al violento pestaggio del proprietario di un bar. Colpevole solo di avere chiesto a una banda di bulli di spostare le biciclette lasciate a terra sul marciapiede. Una carriera da delinquente già ben avviata, dunque, quella del minorenne che ha accoltellato il rider. I casi di vandali e bulli violenti in azione a Verona non sono certo casi isolati.

Il video di Salvini e la raccolta fondi

Sul caso ha acceso i riflettori anche Matteo Salvini con una diretta Fb nella quale ha avviato una raccolta fondi per pagare al ragazzo aggredito le spese legali. “Ci tenevo a fare questa diretta, in tempi di menefreghismo assoluto, un gesto come questo conforta, ci sono giovani che si occupano degli altri”,dice Matteo Salvini. “Io – dice Salvini – anche se ha 16 anni spero che si faccia qualche bell’annetto di galera”.