In tempi di emergenza sanitaria gli articoli per nostalgici del Ventennio sono in crisi. Così c’è chi ha pensato di sfruttare l’immagine di Mussolini per le mascherine. Sono state dunque realizzate mascherine con il volto del Duce e il motto “Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!”. A produrle un’azienda di San Giorgio in Salici, in provincia di Verona.

Repubblica non ci ha messo molto a fare lo scoop e a grondare indignazione per le mascherine fasciste. Secondo il quotidiano quelle col Duce si inserirebbero “nel filone delle mascherine a tema ideologico care all’estrema destra”. Quali sarebbero tali mascherine così pericolose? Ma quelle tricolori, naturalmente, che sono sponsorizzate da CasaPound.

Il fatto poi che le protezioni dello scandalo (con elastico nero, specifica il quotidiano) siano in circolazione a Verona, città più volte messa sul banco degli imputati a causa dei gruppi estremisti che vi dimorano, ha fatto scattare per Repubblica il campanello d’allarme. Vi sarebbe un’indignazione a valanga per codeste mascherine. E in effetti, di questi tempi, con 30mila morti di Covid da piangere, una crisi economica funesta che ci attende, i lavoratori imbufaliti perché non hanno più soldi in tasca a causa del lockdown c’è da credere che il cruccio di noi tutti sia la mascherina fascista.

Né poteva mancare il senatore del Pd che si rammarica per l’apologia di fascismo impunita. Così Vincenzo D’Arienzo scrive su Fb: “Tra le tante cose che possono capitare in una pandemia, quella di vendere mascherine per la protezione individuale con l’effige del duce fascista è la più sgradevole di tutte. Chi commercializza quel prodotto inneggia al fascismo e ne favorisce l’apologia. Un fatto deplorevole da condannare con fermezza”.