Radio University, la nuova diretta di domenica 18 aprile con La Russa: gli stadi e le riaperture

Domenica 18 aprile, ore 11, in diretta sul Secolo d’Italia, nuova puntata di Radio University con Ignazio La Russa, che assapora il ritorno allo stadio dopo mesi che segue la sua Inter da casa. «Se si aprono gli stadi perché non aprire il resto?». È questo il punto. Per Fratelli d’Italia non si può attendere ancora. Sarebbe una follia aspettare maggio, perché le conseguenze sarebbero pesanti per l’economia italiana. Occorre una svolta, Baprire subito in sicurezza ovunque sia possibile e garantire aiuti veri, non elemosine, per chi ancora è costretto a tenere le serrande abbassate.

Meloni e La Russa: riaperture immediate

Proprio su questo elemento sono incentrati gli emendamenti che Fratelli d’Italia ha presentato al decreto sostegni. Giorgia Meloni l’ha affermato a chiare lettere: «La migliore misura possibile per aiutare il tessuto produttivo sono le riaperture immediate, non a maggio o a giugno». Il governo Draghi parla di riaperture a maggio o a giugno come se fosse una vittoria. «Invece lo sarebbe riaprire domani, con protocolli stringenti, chiari, dai quali non si possa tornare indietro e dei quali il governo si assuma la responsabilità».

Non sono soltanto parole ma proposte concrete

Bisogna riaprire subito le attività all’aperto. Gli studi infatti, confermano che il contagio all’aperto è nullo, pari a uno su mille. Il protocollo – già applicato nel Regno Unito – sta dando respiro a ristoratori e proprietari di bar e pub nella capitale inglese. Inoltre, occorre spostare il coprifuoco dalle 22 alle 24 per consentire alla gente di lavorare. Si tratta della stessa gente che scende in piazza, disperata, per chiedere di lavorare. Ed è ignorata da una politica che -gestita da Pd e M5S – non riesce a dare risposte.

Ma dove trovare le risorse?

Le risorse possono essere trovate innanzitutto intervenendo sul reddito di cittadinanza per evitare regali immorali. Poi, utilizzando il nuovo scostamento di bilancio e soprattutto eliminando il cashback e destinando i 5 miliardi, che si recupererebbero, alle attività in difficoltà maggiormente colpite dalle chiusure e dalle restrizioni di quest’ultimo anno, infatti «la priorità oggi in Italia non è la lotta al contante o il pagamento elettronico ma far sopravvivere il tessuto produttivo», come sottolineato da Giorgia Meloni. L’unico vaccino possibile per la crisi economica e sanitaria sono le riaperture immediate.

