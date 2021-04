Pd, la sezione Tor Bella Monaca a Letta: “Periferie? Noi qui stiamo. Non lasciateci in mano alla Raggi”

«La nostra comunità nelle periferie c’è sempre stata e quando sente che il Pd è il partito della Ztl s’incazza, quando sente “torniamo nelle periferie” risponde: “Benvenuti, noi qua ci siamo”». Nella Converti, sezione Alan Curdi di Tor Bella Monaca a Roma dà la scossa all’assemblea nazionale dem. Converti arriva da uno dei quartieri più degradati di Roma e striglia i vertici del Pd che si riempiono sempre la bocca parlando di riscatto delle periferie. Nicola Zingaretti quando fu eletto segretario, infatti, iniziò il suo mandato da Casal Bruciato. Riaprì il circolo del Pd nel quartiere affermando: «Ripartiamo dalla periferia».

Pd e la propaganda sulle periferie

E lo stesso aveva fatto Martina. In sostanza, dai vertici del Pd in tutti questi anni è arrivata solo propaganda. Tant’è che il Pd è stato accusato da più parti di essere diventato un “partito da Ztl”. Un partito che ha perso il contatto con la gente diventando, per l’appunto, il punto di riferimento delle élites.

Converti: «Non lasciamo le periferie nelle mani della Raggi»

«Noi qua ci siamo e non vogliamo che le periferie siano lasciate nelle mani di chi come Virginia Raggi, che sarà qui proprio oggi, viene a fare la passerella e dopo aver sfruttato disagio e abbandono con la genialità degli stornelli romani contro la criminalità, se ne va e restituisce la strada alla mafia. Noi quella strada la occupiamo da soli tutto l’anno e non per qualche ora», aggiunge.

«Bilanciare il centro con la periferia»

«Dopo la pandemia abbiamo l’occasione di ridisegnare Roma, bilanciare centro e periferia, aiutateci a farlo con le armi del nostro partito: lavoro, cultura e inclusione sociale. Senza quelle armi in zone come la nostra, dove l’ascensore sociale è fermo da anni, non cambierà mai niente. Aiutateci a farlo», sottolinea.