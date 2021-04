Orrore a Roma: infierisce sul volto della madre con un coltello da sub e la uccide con una fiocina

Orrore a Roma: il figlio 37enne uccide la madre con una fiocina. Dopo aver infierito più e più volte sul volto della donna con un coltello da sub. La vittima ha provato a difendersi coprendosi con le braccia e con le mani. Ma alla fine il suo assassino le ha sparato con una fiocina, che l’ha colpita mortalmente alla testa. Poi, probabilmente per nascondere le tracce, ha dato alle fiamme l’appartamento e rivolto il fucile subacqueo contro se stesso. Forse nel tentativo di uccidersi. Ma l’uomo riesce solo a ferirsi gravemente a un occhio. E a sopravvivere all’incendio. Quando arrivano soccorritori e forze dell’ordine lo trasferiscono subito all’ospedale Sant’Eugenio, dove William, l’assassino, arriva in gravissime condizioni. Per la mamma, invece, non c’è già più niente da fare…Una tragedia, quella avvenuta ieri in via Grotte D’Arcaccio, nel quartiere residenziale dell’Eur, che è avvolta nel più fitto mistero. La nebulosità dell’appartamento, scena del crimine, sembra offuscare al momento anche l’intero quadro investigativo. Ignoto il movente. Dubbi sulla premeditazione del delitto. E l’ipotesi dell’omicidio-suicidio tutta da verificare. Sono questi i contorni all’interno dei quali gli inquirenti al lavoro sul caso muovono i primi passi. Partendo dai fatti. E, soprattutto, dall’efferatezza della modalità omicidiaria. Per ora, allora, quello che sappiamo è che William ha sparato con la fiocina alla madre e con la stessa arma si è ferito all’occhio. Poi, dopo aver appiccato il fuoco nella camera da letto dell’appartamento dove viveva solo con la donna, ha chiamato il 112 segnalando l’incendio divampato dalla camera da letto.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi