Migranti, terrorismo, Covid, il report Polizia: una chiamata ogni 6 secondi. I dati di un anno d’azione

Sicurezza, il report Polizia parla chiaro: al 113 una chiamata ogni 6 secondi. E per le 2.952 volanti, tra pronto intervento e soccorso pubblico, 96 interventi ogni ora. Così, il presidente Mattarella nel ringraziare gli agenti e in occasione del 169° anniversario di fondazione, ha rivolto in un messaggio indirizzato a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato. Che ha inviato al prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia, «sentimenti di gratitudine e di riconoscenza dell’intero Paese per l’opera svolta a presidio delle libertà democratiche e della legalità. Come nel delicato contesto dell’emergenza sanitaria». E allora, entriamo nel dettaglio dei numeri. Le Sale operative della Polizia hanno gestito nel corso del 2020 4.894.766 chiamate al numero di emergenza. Oltre 13mila al giorno. 557 l’ora. 9 al minuto. Assicurando il coordinamento delle unità specialistiche. Dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico. Nonché della ricezione delle denunce.

