L’orrore nel racconto della mamma della 12enne disabile pestata dalle bulle: “Poteva morire”

L’orrore e il dolore traboccano nel racconto della mamma della 12enne disabile pestata dalle bulle. Un pestaggio e un’aggressività brutali, quelle inferte alla ragazzina disabile appena 12enne, che la madre della piccola ricostruisce in un’intervista al Messaggero senza insistere su particolari macabri, ma che sconcerta proprio per la portata di dolore che esprime con grande compostezza e massimo equilibrio narrativo. Una misura che, però, si intuisce sin dalle prime battute della conversazione giornalistica, non prescinde dallo sgomento e dallo choc che l’evento ha comportato sulla figlia e sui suoi cari. A partire dalla madre appunto…

12enne disabile pestata dalle bulle: il racconto dell’orrore dalla mamma della vittima

«Mia figlia, disabile di 12 anni, è stata malmenata da tre bulle per qualche like su Instagram. Quando il branco la picchiava altri ragazzini euforici riprendevano la scena e trasmettevano tutto in diretta social. Questa è la più amara delle verità». Già: la verità. La più drammatica delle testimonianza dell’orrore subito da questa ragazza in erba, aggredita e ferita nelle sue fragilità. Una giovane che ha dovuto fare appello a tutte le sue forze e a quelle residue capacità di reagire di fronte alla spietatezza di coetanei per i quali, come dichiara oggi anche la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, «non esistono giustificazioni né attenuanti». Sì, perché come riporta il sito del quotidiano, Tra le prime a chiamare la donna due ministre sensibili a queste tematiche: la titolare del dicastero per le Disabilità, Erika Stefani e la collega di forza Italia… A testimonianza di una solidarietà ai più alti livelli e delle più calde, arrivate alla mamma della 12enne aggredita e offesa.

Le indagini proseguono: il fascicolo arriva al tribunale dei minori

Intanto, a a distanza di tre settimane dal brutale pestaggio, la ragazza porta addosso e nella mente le ferite di quanto ingiustamente subìto. Le indagini, nel frattempo, proseguono, con il fascicolo della 12enne bullizzata arrivato sulla scrivania del tribunale dei minori. Rispetto al quale, fa sapere sempre il Messaggero, «i carabinieri della compagnia di Montesacro hanno depositato ieri una dettagliata informativa in cui viene descritto, in modo minuzioso, ciò che è accaduto il due aprile in un parco a Roma nord», indicato con il reato di lesioni aggravate in concorso. Un caso, riguardo al quale, i militari hanno già identificato le tre responsabili dell’aggressione.

12enne disabile pestata dalle bulle: quegli istanti terribili nella telefonata alla mamma

Ed è a questo punto della ricostruzione e dell’aggiornamento sui fatti, che comincia il drammatico racconto della mamma della piccola di quel 2 aprile. Quando, ricorda la donna, «alle 17 e 17 minuti mia figlia mi telefona e mi dice “mamma mi vieni a prendere?” Esco di casa in auto e mi dirigo verso il parco. Durante il tragitto Paola (un nome di fantasia ndr) mi richiama nuovamente: “Sbrigati” e poi chiude la conversazione. Capisco che qualcosa non sta andando per il verso giusto». Immaginiamo allora l’ansia della mamma. Lo spavento. I mille pensieri che affollano la mente di questa donna che, non a caso, nell’intervista rivela: «C’era traffico, ero spaventatissima. In realtà saranno passati pochi minuti ma mi sembrava di non arrivare mai».