Donald Trump: «Auguri a tutti, anche ai pazzi di sinistra che vogliono distruggere il nostro Paese»

Donald Trump fa gli auguri di Pasqua, a modo suo. Tra ironia e critica. Le sue parole diventano subito un “caso” e fanno il giro del web. In un comunicato, infatti, l’ex presidente americano ha augurato buona Pasqua a tutti». Ma proprio a tutti, «anche ai pazzi radicali di sinistra che hanno falsificato le nostre elezioni presidenziali e vogliono distruggere il nostro Paese». Immediatamente si sono scatenate le polemiche. I suoi sostenitori hanno accolto con entusiasmo le sue frasi. I sostenitori di Biden, tanto per non cambiare, hanno gridato allo scandalo.

Donald Trump e la “battaglia” con i social

Ma le polemiche su Trump continuano. Nei giorni scorsi Facebook ha rimosso un video dell’ex presidente americano dalla pagina della nuora Lara. Collaboratrice di Fox News, Lara Trump intervistava l’ex inquilino della Casa Bianca su una serie di argomenti. Si tratta di un’ulteriore mossa adottata da Facebook nei confronti del Tycoon, dopo che a gennaio aveva chiuso il suo profilo Twitter in seguito all’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori.