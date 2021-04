Dal pianista Francesco Nicolosi un cofanetto per i 150 anni dalla morte di Sigismund Thalberg

E’ nei negozi da qualche giorno per l’etichetta Naxos un cofanetto con tutte le incisioni che il pianista Francesco Nicolosi (nella foto) ha dedicato a Sigismund Thalberg a 150 anni dalla morte del grande pianista e compositore (nato in Austria e sepolto a Napoli) storico rivale di Franz Liszt. Per gli appassionati di musica si tratta di un vero evento. Uno dei CD, infatti, contiene l’unico concerto per pianoforte e orchestra composto da Thalberg con il quale, appena diciottenne, debuttò a Parigi.

Nello specifico quattro i CD dedicati agli operisti italiani e alle loro opere più famose: il box conterrà in tutto sei CD con registrazioni realizzate tra il 1990 e il 1995 da Nicolosi per la Marco Polo, poi Naxos Records. Si tratta di un'operazione di rilevante interesse artistico e culturale per i molti appassionati e ammiratori di questo straordinario repertorio, fan sparsi in tutto il mondo che potranno finalmente riacquistare, a più di venticinque anni dalla loro prima uscita, alcuni CD che risultavano ormai irreperibili.

Chi è Francesco Nicolosi

Il pianista Francesco Nicolosi, presidente del Centro Studi Internazionale SigismundThalberg fondato insieme alla Principessa di Strongoli donna Francesca Ferrara Pignatellierede diretta di Thalberg, è oggi considerato il massimo interprete delle musiche del grande pianista austriaco fondatore e ispiratore della Scuola pianistica napoletana. Si è esibito nelle più importanti sale da concerto del mondo.Oltre che in tutta Europa ha effettuato tournée in Islanda, Russia, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Singapore, Giappone e Cina ed è stato ospite dei più esclusivi festival.

Nicolosi è stato insignito di prestigiosi premi nazionali ed internazionali: il ‘Bellini d’oro’ nel 1994, il ‘Japan ChubuUniversity Award’ nel 1996 e nel 2001, il Premio ‘Ara di Giove’ nel 2004, il Premio ‘Aci Castello Riviera dei Ciclopi’ nel 2008, il Premio ‘Note nell’Olimpo’ a Bari nel 2012, il Premio alla carriera ‘Domenico Danzuso’ a Catania nel 2012, il Premio ‘Cosimo Fanzago’ a Napoli nel 2013, il Premio ‘SergeiRachmaninov International Award’ a Mosca nel 2017.

Docente universitario, è stato titolare della cattedra di ‘Prassi esecutiva e repertorio Pianoforte’ presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Tiene regolarmente masterclass in Italia e all’estero, partecipa assiduamente a conferenze e convegni di musicologia, oltre ad essere presidente e membro di giurie in concorsi nazionali ed internazionali pianistici e di canto. All’attività concertistica affianca da molti anni un’intensa attività di direzione artistica e organizzativa d’importanti Istituzioni ed eventi musicali di livello nazionale e internazionale.