Allarme contagi nelle scuole di Milano e Lodi: dall’asilo alle superiori, ecco quanti sono

A meno di una settimana dal rientro generalizzato in aula, dalla Città metropolitana di Milano arrivano dati allarmanti sui contagi nelle scuole del territorio. Secondo quanto riferito dall’Ats locale, infatti, nell’ultima settimana dagli istituti delle province di Milano e Lodi sono arrivate 669 segnalazioni di tamponi positivi al Covid, tra studenti e personale, con la conseguenza di 5.187 persone isolate.

I contagi nelle scuole di Milano e Lodi

I dati riguardano in particolare i giorni dal 12 al 18 aprile. I casi registrati, ha spiegato l’Agenzia di tutela della salute, hanno riguardato 571 alunni e 98 operatori scolastici. Mentre sono 5.005 gli alunni e 182 gli operatori messi in isolamento. Più nel dettaglio i casi di positività segnalati negli asili nido sono stati 23; nelle scuole dell’infanzia 62; nelle primarie 200; nelle secondarie di primo grado 147; nelle superiori 237. Le persone poste in isolamento sono state 317 per gli asili nido; 557 per le scuole dell’infanzia; 2.290 per la scuola primaria; 1.383 nella scuola secondaria di primo grado; 640 in quella di secondo grado.

I presidi: «Su bus e aula stiamo come sei mesi fa»

I numeri del contagio a scuole nelle province di Milano e Lodi arrivano nel bel mezzo del dibattito sul rientro in aula in sicurezza. Antonello Giannelli, il presidente nazionale dell’Associazione presidi, infatti, anche oggi è tornato a sottolineare che sia la carenza di trasporti pubblici, sia l’inadeguatezza delle aule a garantire il necessario distanziamento sono «condizioni che permangono». Secondo il presidente dell’Anci, l’Associazione dei Comuni d’Italia, Antonio Decaro, poi, «i test salivari possono aiutare e ci possono permettere di tenere sotto controllo il virus e di fare un tracciamento» a scuola.