Scuola, l’87% degli studenti boccia i trasporti: è il solito caos. Intanto in classe è già boom di contagi

Scuola, trasporti, contagi: tutto da rifare

A riguardo, allora, risulta davvero significativo il report riferito oggi in anteprima da Repubblica, secondo cui «l’87,9% dei ragazzi delle scuole superiori boccia il piano trasporti, che continua a essere il vero nodo del rientro in classe degli adolescenti, alcuni dei quali ancora in sciopero». Una verità inquietante, che emerge da un sondaggio che la Rete degli studenti medi ha sottoposto a un campione di oltre 16000 alunni in tutto il Lazio. Che, secondo Repubblica che ha potuto analizzare l’indagine in anteprima, riferisce che «della totalità, il 57,5% si muove con mezzi Atac. Il 24,7% con Cotral. Il 7,8% con Trenitalia e il rimanente 9,8% con altri mezzi pubblici». Dati che, parametrati ad assenze e proteste, evidenziano che la stragrande maggioranza di coloro che dal 18 sono rientrati a scuola, in presenza al 50%, non ha «riscontrato un numero maggiore di corse disponibili rispetto a settembre e a ottobre».

E intanto in classe è già boom di contagi