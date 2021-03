Zingaretti si vergogna dei “poltronisti” del Pd ma ha nel mirino Roma e la poltrona della Raggi

A Nicola Zingaretti ieri era arrivata la tempestiva, e speranzosa, solidarietà di Virginia Raggi, che al dimissionario segretario del Pd chiede, ovviamente, di tornare in sella per rafforzare l’asse con il M5S e lasciare spazio a una candidatura comune, a Roma: la sua. Peccato che nelle prime ricostruzioni del gesto a sorpresa di Zingaretti, oggi, sui giornali, una delle piste più accreditate sia quella che porta a una candidatura dello stesso Zingaretti a Roma, pronto a fare il salto all’indietro, o in avanti, dipende dai punti di vista, dalla Regione al Comune. Il Pd, intanto, si interroga, dopo l’esplosione di ieri. E si lecca le ferite, leccando, al contempo, il segretario dimissionario.

Zingaretti e l’esplosione del Pd

Ieri il segretario del Pd aveva annunciato le sue dimissioni con un duro post su Fb. “Nel partito si parla solo di poltrone, mi vergogno“, aveva scritto Zingaretti, sollevando il coro di ‘no’ fra i dem che chiedono al leader di ripensare alla decisione e di rimanere al suo posto. Da Boccia a Delrio e Franceschini, passando per Orlando e Provenzano. “Nel momento più drammatico della storia recente del Paese e nel momento più difficile della storia del Partito democratico, Nicola Zingaretti è stato un faro sia per il governo che per il Pd. Credo che nessuno possa mettere in dubbio fatti oggettivi, oltre alla sua serietà e alla sua lealtà verso la comunità dem. E penso che l’Assemblea nazionale abbia una sola strada: chiedergli di restare segretario del Pd che, grazie alla sua guida, è uscito da uno dei periodi più bui della sua storia”, così su Facebook il deputato Pd, Francesco Boccia.

“Abbiamo sulle spalle non solo il destino del Pd ma una responsabilità più grande nei confronti di un Paese in piena pandemia. Il gesto di Nicola Zingaretti impone a tutti di accantonare ogni conflittualità interna, ricomponendo una unità vera del partito attorno alla sua guida”, scriveva Dario Franceschini su Twitter.

“In un momento così grave e difficile per il Paese il Pd ha bisogno che Nicola, che ha sempre ascoltato tutti, rimanga alla guida del partito. Il dibattito interno è fisiologico e non deve essere esasperato. Ritroviamo insieme la strada”. Lo scrive su Twitter il presidente dei deputati Pd Graziano Delrio. “Occorre chiedere a Zingaretti unitariamente di ripensare la sua decisione. Il Pd in un momento così difficile ha bisogno di un riferimento affidabile per affrontare le sfide della fase che abbiamo di fronte”, diceva ieri il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.

Sincerità, questo il nome che vorrei dare a te… La canzone di Riccardo Cocciante, in vista del congresso del Pd di metà marzo. Nel corso del quale potrebbe essere riconfermato, ma anche annunciare di voler correre come sindaco di Roma per la poltrona della Raggi al posto della grillina e del possibile candidato del Pd, Roberto Gualtieri.

La Raggi e quel posto disponibile in Campidoglio

Roma capoccia nel futuro del fratello del popolare attore romano? “C’è una legge non scritta del Nazareno: nessuna tregua, nessun patto dura per più di qualche settimana, ma va avanti fino a far fuori il “capo” di turno. Il Presidente della Regione Lazio la conosce bene. Per questo prende forma, un giorno dopo l’altro, l’idea di candidarsi a sindaco di Roma. La via d’uscita che cercava da tempo e che diventa possibile con le elezioni fissate a ottobre. Resta da vedere se perseguirà questo obiettivo di fronte alle pressioni che da qui all’Assemblea di metà marzo aumenteranno…”, scrive oggi Il Fatto Quotidiano, ma anche sulla Stampa il retroscena è più o meno simile. Il Campidoglio sembra il vero desiderio di “Nicola”, è la tesi di chi conosce bene l’e segretario, che gioca a carte scoperte mane tiene nascosta una, la più importante.