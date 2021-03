“Speravo de morì prima”: la serie su Totti fa il record di ascolti su Sky ed eguaglia Il Papa di Sorrentino

Totti come il Papa. Speravo de morì prima, la serie Sky Original sull’ex capitano della Roma, ieri ha fatto il debutto vincente su Sky. Il primo episodio, infatti, è stato visto da 500.000 spettatori medi (comprensivo di Primissime). Un “dato che va ad eguagliare l’ottima performance di un’altra attesissima serie Sky Original, ‘The New Pope’ del Premio Oscar Paolo Sorrentino”, riferiscono da Sky.

La media dei primi due episodi ha superato i 472.000 spettatori. In particolare, il secondo episodio ha ottenuto oltre 444.000 spettatori medi, con una permanenza al 62%, nettamente superiore a tutte le serie Original dal 2020 a oggi. Sui Social, ieri sera sia #Totti che #Spalletti sono entrati per tutta la serata nella classifica dei trending topic di Twitter.

“Speravo de morì prima” eguaglia la serie sul Papa di Sorrentino

“C’è l’epica del campione, ma prima ancora quella leggerezza e quell’autoironia tutta romana che hanno alimentato la leggenda di Francesco Totti, e lo sconfinato amore di una intera città, di un popolo che del ‘Pupone’ ha fatto la sua bandiera – si sottolinea da Sky – Fra sfrenate citazioni pop e irresistibili momenti onirici, debolezze private e pubbliche virtù dell’ex capitano della Roma si mescolano fino a confondersi, nella serie diretta da Luca Ribuoli, che ripercorre con il tono della commedia le ultime tappe del lunghissimo ed entusiasmante percorso di Totti con la maglia giallorossa”.

Pietro Castellitto è Totti, Greta Scarano è Ilary

Speravo de morì prima, La serie su Francesco Totti è un dramedy in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti, diretto da Luca Ribuoli e prodotto da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. Il cast: Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti, Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani. La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale.