Roma, nomadi in azione alla Romanina in un furgone con quattro bambini e tre adulti

Banda di rom scoperta a perlustrare con un furgone la zona della Romanina a Roma. La banda composta dal guidatore e da altri tre adulti e quattro bambini era pronta a entrare in azione. Ad essersi accorto che qualcosa non quadrava è stato un agente libero dal servizio. Come ricostruisce il Messaggero, il poliziotto nel percorrere via Biagio Petrocelli, ha notato un furgone Ducato con numerose persone a bordo.

Banda di rom in azione alla Romanina

Il furgone si è affiancato ad altri furgoni parcheggiati. A quel punto i rom con fare sospetto hanno iniziato a guardare all’interno. Lo stesso mezzo era stato segnalato già qualche giorno prima poiché era utilizzato per commettere furti su auto in sosta. L’agente ha chiesto aiuto alla pattuglia del commissariato. Nel frattempo, racconta il Messaggero, dal mezzo sono scesi due uomini che, armati di attrezzi, si sono avvicinati ad un furgone. Però appena si sono resi conto di essere osservati sono risaliti sul mezzo e in quattro e quattr’otto si sono allontanati. Giunti all’interno del parcheggio di un centro commerciale, sono stati intercettati e fermati da una volante.

Romanina, l’inseguimento e la cattura

Per tutto il tempo il poliziotto li aveva inseguiti a distanza e aveva fornito i dettagli alla volante. All’interno del furgone oltre ai quattro nomadi, tre uomini ed una donna, sono stati trovati anche quattro bambini, figli di quest’ ultima e di uno dei fermati. Nel mezzo gli agenti hanno rinvenuto una scala allungabile in acciaio ed un rotolo di telo verde per recinzioni. Sequestrati inoltre cacciaviti, tenaglie ed un tubo in ferro, tutto occultato all’interno del sedile anteriore e all’interno della seduta di un divano presente nel furgone. I fermati, tutti con precedenti di polizia, di età compresa tra 62 e 25 anni. Uno di loro, è risultato inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Roma.