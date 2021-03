Rita Dalla Chiesa, il drammatico racconto: «Lei si aggrappava alla ringhiera, lui voleva buttarla giù»

È un racconto terribile quello che la giornalista e conduttrice scrive su Facebook . «Una lotta impari. La gente ha cominciato a gridare dalle finestre “chiamate la polizia, chiamate la polizia”!!! Nando, invece, in un guizzo di lucidità, e con un tono di voce di cui si è poi meravigliato lui stesso, ha urlato “BASTAAAAAAA!!!!!!!”, guardando in faccia quel maledetto. Che per un attimo si è fermato, mentre lei è riuscita a divincolarsi e a scappare dentro casa. Poco dopo sono ricominciate le grida. Ma a quel punto era già arrivata la polizia. La ragazza è stata portata via con l’ambulanza, e lui portato in commissariato. Se Nando non avesse gridato “quel” basta lei oggi sarebbe stata probabilmente solo un nome da aggiungere al lungo elenco di donne uccise dal loro uomo. È da ieri che ci penso. Spero solo che lui sia stato arrestato, e che lei sporga denuncia, e non perdoni. Ho chiesto a mio fratello e a mia cognata. Oggi la casa è vuota».