Paura per Gianni Morandi, in ospedale per ustioni dopo i lavori in campagna. Fan in allarme

Succede tutto nel giro di pochi, concitati istanti: Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni all’ospedale Maggiore di Bologna. La notizia allarma i fans, che si precipitano sulle pagine social del cantante per lasciare messaggi di incoraggiamento. Il cantante, come riporta tra gli altri il sito del Resto del Carlino, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Bologna dopo un incidente nel quale ha riportato ustioni alle mani e alle gambe. L’artista di Monghidoro, 76 anni, dalle prime ricostruzioni sembra che stesse procedendo a bruciare alcune sterpaglie, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto in avanti, dentro le fiamme. Nel tentativo di ripararsi il corpo, ha esposto le mani, che hanno riportato le lesioni più serie.

Gianni Morandi finisce in ospedale per ustioni Succede tutto nella serata di ieri. È lo stesso artista a postare intorno alle 19, poco prima dell’incidente, una foto sui social in cui – con tanto di guanti da lavoro – si mostra intento a sbrigare alcune faccende in campagna, nei suoi terreni a San Lazzaro. Ed è proprio mentre è alle prese con le sterpaglie da bruciare, che Morandi inciampa sul fuoco e si sbilancia, cadendo tra le fiamme. Nonostante il dolore e malgrado fosse solo, il cantante non si è perso d’animo ed è subito corso in casa a chiedere aiuto. Allertati, i soccorsi hanno provveduto a trasportare Morandi all’ospedale Maggiore, dove i medici gli hanno una prima visita. Poi, considerata l’ustione, in particolare a una mano, hanno optato per il trasferimento del cantante al Bufalini, al Centro grandi ustionati di Cesena.

Curato dai medici, Morandi avrebbe riportato ustioni in particolare alla mano destra. Ma, superata la paura per l’incidente, il cantante ha sfoderato la sua proverbiale forza d’animo e ha persino trovato il modo di scherzare con il personale medico che gli ha fornito soccorso. Di più: ha anche scattato un selfie con i dottori. Esattamente come, poco prima dell’incidente, aveva postato una foto con i guanti da lavoro. Nel post, sempre ironico e che lo ritrae sorridente, Morandi scrive: «11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…». E proprio la sua seguitissima social è stata letteralmente presa d’assalto dai fans del cantante che hanno inondato il profilo dell’artista di messaggi di sostegno e vicinanza. Anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha voluto mandare all’artista il suo augurio di una pronta guarigione. E dal suo account Facebook ha scritto: «Forza Gianni, rimettiti presto»!