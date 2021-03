Party clandestino a Milano: in 400 ballano senza mascherina. C’era anche Belen, è polemica

Ora tutti la difendono: Era seduta lontana, non ha ballato. “Sono stanca di vedere sempre articoli con il mio nome e sinceramente ormai non mi tocca più di tanto. Sono arrivata con il mio compagno, abbiamo pranzato e ce ne siamo andati intorno alle 17. Io non ho mai visto nessun tipo di folla davanti a me anche perché ero in un’area abbastanza riservata lontana dal bar. Probabilmente è successo durante il tardo pomeriggio quando ormai ero tornata a casa”. E’ quanto dice Belen all’Adnkronos. Le fa eco Eliana Michelazzo, la pr famosa del caso Pamela Prati: “Ma quale festa? Io non ho visto niente, non c’era nessun ballo! Io sono entrata, mi sono presa un bicchiere di vino e mi sono fatta una bella foto che poi ho postato su Instagram”. Belen o non Belen, tutti minimizzano sulòl’accaduto. Ma il solo fatto che vip e non vip si siano sentiti al di sopra delle regole in piena pandemia, fa molto riflettere .