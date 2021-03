Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia. Esperto di terrorismo, era braccio destro di Gabrielli

Romano, 57 anni, esperto di terrorismo: il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia. Il consiglio dei ministri lo ha nominato oggi in sostituzione di Franco Gabrielli, chiamato da Mario Draghi a ricoprire il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi segreti.

Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia

Giannini, laureato in Giurisprudenza, è entrato in polizia nel 1989. Ha alle spalle un lungo passato da dirigente della Digos di Roma, incarico che ha ricoperto per oltre 10 anni. Successivamente è stato direttore del Servizio centrale antiterrorismo e poi direttore centrale della Polizia di prevenzione, dove è rimasto fino allo scorso dicembre. Dal 2 gennaio, infatti, era stato chiamato a coadiuvare Gabrielli, con il quale aveva già lavorato a lungo, come capo della segreteria del Dipartimento di pubblica sicurezza. La nomina di Giannini a capo della Polizia, dunque, è giudicata in continuità con il mandato del suo predecessore.

Un esperto di terrorismo interno e internazionale

Diverse le operazioni di primo piano coordinate da Giannini. Fra le più note si ricordano gli arresti dei brigatisti rossi responsabili degli omicidi dei professori Massimo D’Antona e Marco Biagi e dell’agente Emanuele Petri; l’arresto di uno degli artefici dei falliti attentati di Londra del 2005; gli arresti della cellula brigatista che aveva programmato l’attentato alla Maddalena in occasione del G8, poi spostato all’Aquila.

Le congratulazioni del mondo politico e della polizia

«Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del prefetto Giannini, su proposta del ministro dell’Interno, in virtù di un curriculum di eccellenza e di un apprezzamento sulle qualità personali e professionali, condiviso a tutti i livelli istituzionali, che la rendono quindi ancor di più solida garanzia per i cittadini e per le forze di polizia», ha commentato il ministro Luciana Lamorgese. Oltre alle congratulazione della titolare del Viminale a Giannini sono arrivate le congratulazioni trasversali della politica e di tutte le associazioni di categoria della Polizia.

Gli auguri di Giorgia Meloni a Giannini

«Buon lavoro al nuovo capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini. La sicurezza è la precondizione della libertà e garantirla è una priorità dello Stato. Fratelli d’Italia non farà mai mancare il suo contributo», ha commentato la leader di FdI, Giorgia Meloni.