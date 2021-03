La7, anziano irrompe e strapazza Sileri in tv: «Ho 96 anni, quando mi vaccinate?» (video)

Un ultranovantenne mette in difficoltà in diretta tv Pierpaolo Sileri. Adalberto Calvi è il papà di Fabio, regista di PiazzaPulita, su La7, vive a Bergamo e come dice Corrado Formigli «non ha ancora avuto uno slot per vaccinarsi. Com’è possibile? Perché ci sono queste diversità tra una regione e l’altra?». Il giornalista mostra la sua immagine con un cartello con scritto: «Ho 96 anni, quando mi vaccinate?».

Sileri rimane spiazzato

Pierpaolo Sileri, che è in collegamento, resta spiazzato. Il suo imbarazzo è evidente: «Dovrebbe essere già vaccinato. Anzi avrebbe dovuto ricevere la seconda dose», risponde il sottosegretario alla Salute. «Mi informerò su cosa sta accadendo… per capire cosa in effetti è accaduto».

Bertolaso: «Le code vaccinali sono una vergogna»

Proprio ieri Guido Bertolaso, consigliere per le vaccinazioni in Lombardia, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha denunciato i ritardi sulla campagna vaccinale in Lombardia. «La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna. Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli, mi scuso con tutti loro».

Bertolaso: «Tutte vaccinate le persone che si sono presentate»

Aria è la società della Regione che gestisce le prenotazioni per i vaccini. Il post di Bertolaso è accompagnato da una foto che ritrae numerose persone anziane all’aperto in attesa del vaccino. Bertolaso è poi riuscito a risolvere la situazione. E in un altro post ha scritto: «La Protezione Civile è intervenuta assistendo tutte le persone che si sono presentate al Niguarda per la somministrazione dei vaccini anti-Covid» e «l’ospedale ha risposto prontamente vaccinando sia i 600 cittadini “programmati” che i 300 in più». Tantissimi i commenti al post di Bertolaso. Valanga di ringraziamenti. Uno per tutti. Scrive un utente: «Sei un mito e questa Italia ti dovrebbe chiedere scusa. Finita la pandemia prenditi cura dell’Italia intera, magari da Palazzo Chigi. Io faccio il tifo per te!».

