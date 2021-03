“Il Signore degli anelli”, in arrivo un’edizione speciale con le illustrazioni inedite di Tolkien

I disegni inediti, comprese mappe e carte geografiche, dello scrittore britannico John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) appariranno per la prima volta nella nuova edizione angloamericana del capolavoro fantasy “Il Signore degli Anelli”. Lo ha annunciato Houghton Mifflin Harcourt Books, precisando che la nuova versione della trilogia, pubblicata per la prima volta nel 1954, uscirà il 19 ottobre negli Usa e nel Regno Unito. E nei mesi successivi saranno decine le versioni che appariranno nel mondo con una trentina di illustrazioni dell’autore.

Gli eredi di Tolkien hanno ceduto i diritti dei disegni

La casa editrice HarperCollins ha ottenuto i diritti mondiali per la pubblicazione dei disegni dagli eredi di Tolkien, come annuciato da The Guardian. Il grande romanziere, che era anche professore di letteratura inglese medievale all’Università di Oxford, era già noto per le sue illustrazioni apparse in “Lo Hobbit“. Ma i suoi lavori artistici per “Il Signore degli Anelli” finora sono stati esposti solo tra il 2018 e il 2019 tra New York, Parigi e Oxford. Le illustrazioni della Terra di Mezzo hanno da sempre accompagnato la lettura de Il Signore degli Anelli e di tutta la produzione letteraria di J.R.R. Tolkien. Dall’intramontabile Alan Lee, fino a John Howe, Ted Nasmith, Angelo Montanini, sono stati moltissimi gli illustratori che negli anni hanno dato vita alle terre di Arda. Ma forse non tutti sanno che anche Tolkien in persona, mentre scriveva i suoi libri li corredava da disegni, schizzi e illustrazioni.

Tolkien grande talento artistico

Chris Smith, responsabile per la pubblicazione per HarperCollins in una dichiarazione ha sottolineato come Tolkien “era così modesto, da minimizzare il suo indubbio talento artistico, che possedeva anche senza aver avuto una formazione formale a riguardo”. Pensate inizialmente solo come passatempo, le illustrazioni ein seguito al successo delle mostre, diventeranno parte integrante della nuova edizione di “Il Signore degli Anelli”.

Il signore degli Anelli: 30 schizzi e disegni inediti

30 schizzi e illustrazioni inediti impreziosiranno il suo capolavoro: due illustrazioni sono particolarmente famose, le Porte di Durin e la scritta sulla tomba di Balin. Apparvero per la prima ed unica volta in un’edizione del romanzo pubblicata nel 1954, dopodiché non furono più riproposte. Ora entrambe saranno incluse in questa nuova edizione. “Come molti giovani lettori, sono rimasto affascinato dalle sue illustrazioni evocative che hanno accompagnato Lo Hobbit“, ha detto il vicedirettore editoriale di HarperCollins, Chris Smith. “Questi dipinti, in particolare l’immagine ormai iconica che appare sulla copertina, sono diventati tanto amati come la storia che accompagnano. Eppure l’autore stesso era tipicamente modesto, sprezzante del raro talento artistico che possedeva“. La nuova edizione illustrata de Il signore degli aneli uscirà il 19 ottobre per i lettori, anglofoni è già disponibile ai preordini su Amazon.