Il generale Arpino critica gli sproloqui di Crisanti sull’esercito: sprovveduto e maleducato

Al generale Mario Arpino, ex capo di Stato maggiore della Difesa, non è piaciuta l’uscita di Andrea Crisanti sul generale Figliuolo e i vaccini. Il virologo aveva suggerito di rivolgersi ai dirigenti Amazon piuttosto che a un esperto di logistica dell’esercito come Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario all’emergenza Covid che ha sostituito Domenico Arcuri.

Crisanti: il governo consulti Amazon per distribuire i vaccini, non l’esercito

Ecco cosa ha detto Crisanti: “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione dei vaccini anti-Covid “doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostro generale del Genio, in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista. Vi assicuro che per distribuire i vaccini probabilmente ci volevano esperti in ingegneria e informatica che stanno in Amazon non nell’Esercito. Se avessero preso lo chief executive officer di Amazon sarei stato più tranquillo”.

Arpino: quelle di Crisanti parole da sprovveduto

“Parole da sprovveduto – commenta Arpino – un’uscita strana per una persona colta. Uno studioso credo che dovrebbe aver imparato il rispetto. Evidentemente no e non conosce l’Esercito Italiano, ma al di là di questo, non ci si può esprimere così. Davvero una brutta cosa che chiamo semplicemente ‘maleducazione’“.

Arpino: frasi dette da una persona che parla troppo

“Crisanti credo non sappia nulla di come sia organizzato l’Esercito – aggiunge – Evidentemente sono frasi dette da una persona non riflessiva, abituata a parlare sempre e comunque come sta avvenendo in questo ultimo periodo. E parlando troppo e spesso, ogni tanto uno sproloquio lo si fa. E lui l’ha fatto…”.