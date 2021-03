Gag comica tra Gruber e Boldrini: “Ma come fa a governare con Salvini?”. “Siamo avversari” (video)

La discussione, quando c’è Lilli Gruber e il suo fervore ideologico di mezzo, talvolta diventa surreale. L’altra sera, a “Otto e mezzo“, c’era ospite l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, attuale esponente del Pd e storica nemica politica di Matteo Salvini, reduce dalla figuraccia di Sanremo.

La conduttrice, col sorriso beffardo, ha chiesto alla Boldrini come potesse stare nella maggioranza con il leghista, che in passato le aveva rivolto critiche a suo giudizio “di dubbio gusto”. La Boldrini, imbarazzata, ha fatto riferimento all’appello di Mattarella affinché tutte le forze politiche sostenessero il governo Draghi, ma “per me Salvini rimane un avversario politico, in questo momento dobbiamo fare tutti uno sforzo, nessuno poteva immaginare di vivere in pandemia, né che italia viva facesse cadere il governo”, dice la Boldrini alla Gruber.

Per la serie, si sta insieme, ma senza sapere che fare oer il Paese, ma nella certezza di separarci ancora, magari per convergere sul pupillo della Gruber, Giuseppe Conte, che la Boldrini e il Pd hanno frettolosamente archiviato.

Salvini e la Boldrini, nemici come prima

“La Lega e il Pd continuano a essere avversari politici, siamo agli antipodi, abbiamo solo risposto a un appello del presidente Sergio Mattarella – è la difesa della dem – Non è la maggioranza ideale, ma non si tratta di un alleanza politica, abbiamo risposto con senso di responsabilità. Ora dobbiamo far fronte alla pandemia”. E sulle dimissioni di Nicola Zingaretti, anche a seguito delle polemiche sulla sua “vicinanza” a Barbara D’Urso: “Dobbiamo essere alla portata di tutti, la sinistra deve essere più popolare”.