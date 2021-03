Bassetti categorico: “Fate tutti il vaccino AstraZeneca, io credo nella scienza” (video)

“Il vaccino AstraZeneca? Io lo farei anche domani, se non mi fossi già vaccinato, e consiglierei a tutti di farlo. I dati parlano chiaro: in Inghilterra hanno vaccinato dieci milioni di persone, altre cinque in tutta Europa, le possibili conseguenze sono nella normale fisiologia delle vaccinazioni, io credo nella scienza…”. L’infettivologo Matteo Bassetti all’Aria che tira è categorico sull’allarme vaccinazioni: “Sono stati ritirati precauzionalmente alcuni lotti del vaccino AstraZeneca che però non sono presenti nel nostro Paese. Contestualmente in Sicilia ci sono state reazioni avverse gravi ascritte al vaccino ma sarà da dimostrarsi, quindi Aifa ha deciso di ritirare un altro lotto, che non c’entra nulla col lotto in Danimarca. Quello che è urgente è fare chiarezza sulle morti, dai magistrati mi aspetto risposte a brevissima scadenza”.

Bassetti ottimista su AstraZeneca ma preoccupato dalle varianti