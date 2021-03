Barcellona, concerto con 5000 persone. Tutti tamponati, solo sei sono risultati positivi (video)

Un concerto con un pubblico di 5 mila persone per mettere alla prova le misure contro il coronavirus. Si è tenuto ieri sera a Barcellona, un’iniziativa per verificare se sia possibile svolgere tali eventi in sicurezza nonostante la pandemia ancora imperversi.

Il concerto della band indipendente Love of Lesbians, il primo nella città catalana dall’inizio della crisi sanitaria, si è svolto nel Palau de Sant Jordi, che normalmente ospita fino a 24.000 spettatori. “Benvenuti in uno dei concerti più commoventi della nostra vita”, ha introdotto la serata il frontman del gruppo, Santi Balmes.

L’evento si è svolto nel rispetto di misure particolarmente rigide e sotto la supervisione dei medici. Tutti i membri del pubblico sono stati sottoposti a un tampone in uno dei tre centri speciali prima dell’inizio del concerto. Sono state ammesse solo persone tra i 18 e i 65 anni, registrate con un smartphone in grado di ricevere i risultati del test, e che hanno acconsentito alla condivisione dei propri dati con il ministero della Salute. Gli ingressi sono stati separati in tre diverse zone, e lo spazio in sala era particolarmente ventilato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Vanguardia, solo sei dei 5.000 spettatori sono risultati positivi al virus.