Ballerina positiva a Sanremo, paura per Fiorello e Amadeus: ma il loro tampone è negativo

Paura oggi per Amadeus e Fiorello quando si è saputo che una delle ballerine impegnate a Sanremo 2021 è risultata positiva al tampone antigenico. La ballerina era infatti tra quelle che avevano ballato la sigla ‘Love Sanremo‘ con il conduttore-direttore artistico e lo showman. L’allarme è durato poco, fortunatamente: i due, d’altronde, dopo mercoledì, hanno effettuato due tamponi, l’ultimo dei quali oggi, risultati entrambi negativi.

La ragazza è in quarantena e le sue colleghe in isolamento

La ragazza, che si sarebbe dovuta esibire questa sera, è in quarantena mentre sono in isolamento precauzionale le sue colleghe.

È il sesto caso positivo riscontrato dal personale della Asl 1 di Imperia su oltre 5mila tamponi effettuati durante la settimana del Festival. Prima di lei sono risultati positivi un orchestrale Rai, una ballerina di Elodie, un tecnico di Radio Rai, due collaboratori di Irama e un giornalista del TgR Liguria.

Sanremo, folla in vista della finale

La paura del Covid non tiene lontani i curiosi. Tanta la gente nella centralissima via Matteotti e lungo il porto vecchio di Sanremo nonostante le restrizioni decise con l’ingresso dalla mezzanotte di giovedì scorso in zona arancione rinforzato. Da lunedì prossimo scatterà la didattica a distanza in tutta la Liguria ma oggi, complice la bella giornata e l’attesa per la finalissima del festival tra meno di tre ore al teatro Ariston, la città dei fiori è tornata a vivere con i residenti delle seconde case e “gli ospiti” arrivati dalle vicine Ventimiglia e Taggia.