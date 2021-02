Tutta Italia in fascia arancione modello Speranza. Pronto per Draghi un piano su tre opzioni

“Lockdown soft”: è stato ribattezzato anche così il progetto in corso d’opera annunciato poco fa dalle colonne del Corriere della sera. E che punta a tingere l’Italia di arancione scuro. Tre ipotesi per le restrizioni: sospensione delle zone gialle, modello Natale, lockdown totale. Lo scopo è quello di bloccare la preoccupante avanzata delle varianti del Covid e una recrudescenza dell’epidemia tale da far rischiare una vera e propria terza ondata di contagi. Un progetto che desta allarme e che uniforma, estendendolo a tutte le regioni – dunque non solo l’Emilia Romagna, la Campania e il Molise, che il bollettino di ieri ha fatto finire in fascia arancione – il rischio pandemico fin qui circoscritto. Omogeneizzando, nelle enunciazioni e negli interventi, quanto fin qui stabilito per qualche zona in particolare. In compenso, però, la campagna vaccinale procede a rilento e a macchia di leopardo, continuando a impensierire comunque tutti.

Tutta Italia in fascia arancione: ecco dove nasce il progetto del “Lockdown soft”

A quanto riferisce dunque il Corriere in queste ore, ci sarebbe anche la data a corredo della completezza della proposta più importante, che il governo di Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza, dovranno valutare per prendere una decisione. Quella del 25 febbraio: ossia il giorno in cui scade lo stop agli spostamenti tra regioni. O meglio: il d-day in cui l’esecutivo dovrà sciogliere la prognosi. E decidere, eventualmente con un nuovo provvedimento, o per una proroga del divieto. O, al contrario, optare per la libera circolazione in tutto il Belpaese. In entrambi i casi, comunque, la data fissata in calendario è quella del 25 febbraio. Il giorno in cui, dinieghi o concessioni. Conferme o cambi di rotta, si potrà cominciare ad individuare la strategia dell’esecutivo Draghi in materia di lotta all’epidemia.