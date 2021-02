Toni Capuozzo: «Le foibe furono una ferocia sul corpo degli inermi in nome del socialismo»

Le foibe? «Una pulizia etnica pianificata». Toni Capuozzo, giornalista e conduttore televisivo ha firmato la prefazione al libro Verità Infoibate di Fausto Biloslavo e Matteo Carnieletto. «Di Fausto Biloslavo – scrive in un articolo sul Giornale – conosciamo tutti i reportage di guerra, le storie dalla prima linea. Ma c’è un tema, lontano dai drammi del presente, che ha rappresentato per anni una specie di punto fermo, un appuntamento con il dovere della testimonianza, un richiamo a rompere il silenzio: la vicenda delle foibe».

Capuozzo: «Non è un crimine di guerra…»

Il giornalista osserva: «Verrebbe da dire che il reporter di guerra è attirato da un conflitto lontano che ha avuto per scenario il mondo in cui è cresciuto: Trieste e le terre d’Istria e di Dalmazia. Ma c’è una grande differenza tra le guerre di Libia o di Siria o d’Afghanistan e quelle che Biloslavo ha riesumato tra documenti e testimonianze: l’orrore delle foibe avviene, in gran parte, a guerra finita». Toni Capuozzo spiega chiaramente che non siamo di fronte «al crimine di guerra alimentato dalla ferocia della battaglia, dal furore del combattimento, dalla paura che sia l’altro a esercitare il suo odio su di te».

Toni Capuozzo: «È una resa dei conti»

E poi ancora: «È una resa dei conti sul corpo degli inermi, degli indifesi, dei vinti. È una vendetta contro soprusi subiti, come piace dire a qualcuno che cerca sempre nelle vittime una parte di colpa? Se lo è stata, è stata senza proporzionalità, e consumata contro gli innocenti».

«Uccidere uno per farne scappare cento»

E poi puntualizza: «È stato l’orrore delle foibe, piuttosto una pulizia etnica pianificata – uccidere uno per farne scappare cento – e una pulizia ideologica che rispondeva all’idea di futuro: il socialismo del partito e del pensiero unico. Nelle foibe finirono a centinaia anche cittadini sloveni e croati, a cominciare dai preti».

Toni Capuozzo: «Il crimine dei vincitori…»

Per il giornalista queste premesse spiegano «il silenzio durato decenni. Era il crimine, a guerra finita, dei buoni, dei giusti, dei vincitori con la stella rossa sul berretto. E quando non si poteva giustificare e nascondere, che cosa inventarsi, allora? Sminuire, ridurre il tutto a ingiustizie e ritorsioni. E, regina delle menzogne, far diventare cattivi gli infoibati, assegnargli una colpa postuma… Trasformare gli infoibati negli ultimi fascisti, e gli esuli negli ultimi a rifiutare il paradiso socialista. E, dunque, un po’ colpevoli anche loro. Una verità lontana – conclude Capuozzo – ma che fa male e paura ancora oggi».