Sanremo, la storia si ripete: si fanno i nomi di Benigni e Celentano. Il web: quanto prenderanno?

A Sanremo 2021 forse arriverà un’accoppiata di super-ospiti: Adriano Celentano e Roberto Benigni. È lo stesso Amadeus, presentatore e direttore artistico, a confermarlo nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento. «Confermo che c’è stato un incontro per avere Celentano e Benigni e siamo in attesa della loro risposta. Averli insieme sarebbe fantastico…». Chissà quanto ci costerà. Lo scorso anno erano scoppiate furibonde polemiche per un ipotetico cachet stellare per Benigni. Dagospia aveva riportato la notizia che in Rai era giunta la richiesta economica di Benigni per Sanremo: «All’ufficio risorse artistiche mormorano che il comico toscano vorrebbe 300mila euro». Era scoppiato il putiferio. Ma era rimasto il giallo sul cachet dell’attore. Ora, non appena si è diffusa la notizia, il popolo del web mette subito le mani avanti: «Diteci quanto ci costeranno, il cachet alto sarebbe uno schiaffo a tutti, in questo momento di emergenza».

Benigni a Sanremo?

Nei giorni scorsi erano circolate ipotesi di un ritorno del regista e attore premio Oscar, che l’anno scorso aveva partecipato al festival con una sua esegesi del Cantico dei Cantici. Qualcuno aveva ipotizzato, infatti, che Benigni, appassionato di Dante, al quale ha dedicato diversi spettacoli, avrebbe potuto portare all’Ariston un omaggio al poeta fiorentino, di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte. Ma le indiscrezioni erano state stroncate sul nascere dallo stesso Lucio Presta, manager degli impegni televisivi di Benigni.

Il regista e Celentano non si incontrano in tv dal 2005

Benigni e Celentano non si incontrano nello stesso show da quando nel 2005 Benigni fu ospite del cantante a Rockpolitik: insieme dedicarono una “lettera a Silvio Berlusconi”. Celentano, invece, manca dal festival da 9 anni, da quando cioè nel 2012 fu partner di Gianni Morandi in due serate della kermesse canora. L’apparizione precedente, a sorpresa, avvenne invece nella serata finale del festival di Tony Renis del 2004.

Amadeus in conferenza stampa

Le polemiche per mia moglie al “Primafestival”? «Sorrido, ci si scandalizza per la moglie e non per l’amante». Amadeus ha risposto con una battuta, nella conferenza stampa a una domanda sui commenti polemici alla presenza della moglie. Giovanna Civitillo è, infatti, nel cast del programma “Primafestival”. «Giovanna ha una vita indipendente, sua. Ha già lavorato con Frizzi, con Bonolis. Sono contento se Rai Pubblicità e gli sponsor hanno pensato a lei», ha detto il conduttore e direttore artistico del festival. «Mi è stato comunicato che Rai Pubblicità e Suzuki desideravano Giovanna Civitillo con Giovanni Vernia e Valeria Graci al Primafestival. Mi ha fatto piacere».