Primo decreto Covid di Draghi. Prevale la linea Conte-Speranza: stop agli spostamenti

Decreto Covid, i malumori di Salvini

I malumori all’interno del governo cominciano a manifestarsi. In mattinata Matteo Salvini ha puntualizzato che «il lockdown nazionale non ha senso. Si deve intervenire su zone a livello comunale o provinciale. Senza penalizzare tutta Italia indiscriminatamente. Occorre anche un cambio di passo nella comunicazione da parte di virologi e tecnici per evitare confusione e messaggi contraddittori. Sono certo che su questo fronte con il governo Draghi ci sarà un cambio di passo. Gli italiani chiedono serietà e univocità di informazione. Non spettacolarizzazione o addirittura terrorismo mediatico». E poi ancora: «Serve un graduale ritorno alla vita, riaprendo in sicurezza palestre, piscine, teatri e oratori, altrimenti i danni anche mentali oltre che economici, rischiano di essere devastanti’».

Meloni: «A Draghi chiediamo un cambio di passo»

Giorgia Meloni ha fatto sentire la sua voce. «Al governo Draghi chiediamo un cambio di passo. Rispetto alla linea del ministro Speranza, che finora ha prodotto danni incalcolabili. E l’attivazione dello stato di crisi per il turismo. La soluzione migliore per assicurare a migliaia di aziende del comparto gli aiuti economici di cui hanno bisogno». E poi ancora: «Fratelli d’Italia è al fianco dei gestori delle stazioni di sci». Gli operatori «in queste ore stanno manifestando nella città di Cuneo sotto la sede di “Cuneo Neve”. La crisi del turismo montano, che in molti territori è la principale fonte di ricchezza e occupazione, non può essere affrontata con superficialità e mancanza di rispetto. Gli operatori della montagna sono stati messi in ginocchio non solo dalla pandemia ma soprattutto da scellerate decisioni come il rinvio della stagione sciistica con poche ore di preavviso».