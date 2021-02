Gran Bretagna, il principe Filippo è in ospedale. Buckingham Palace: «Misura precauzionale»

Il principe Filippo d’Edimburgo, marito della regina Elisabetta II, è ricoverato. È una «misura precauzionale», ha precisato Buckingham Palace, come a sottolineare che non si tratta di un ricovero d’urgenza. Il principe consorte è entrato all’ospedale privato Edoardo VII martedì sera a seguito di un malore non è legato al coronavirus. Vi dovrebbe restare sotto osservazione e a riposo per alcuni giorni. Filippo, 100 anni a giugno, si è ritirato dagli impegni pubblici nel 2017 e da allora raramente compare in pubblico. Durante l’attuale lockdown per il Covid è rimasto nel castello di Windsor insieme alla regina. La coppia reale si è vaccinata contro il coronavirus a inizio gennaio, restando sempre a Windsor.

Dal n° 10 di Downing Street, sede del primo ministro, sono giunti i «migliori auguri» di Boris Johnson. Il principe Filippo sposò l’allora principessa Elisabetta nel 1947 ed è il principe consorte più longevo della storia britannica. Lui e la regina hanno quattro figli, otto nipoti e nove pronipoti. Ex-membro della Marina e appassionato giocatore di polo, Filippo ha sempre goduto di buona salute, ma negli ultimi anni ha avuto una serie di problemi. Nel 2011 ne fu necessario il trasporto in ospedale in elicottero per dolori al petto dovuti al blocco di un‘arteria coronaria.

Anche nel 2017 trascorse due notti nello stesso ospedale, dove l’anno successivo subì un intervento per l’applicazione di una protesi all’anca. L’ultimo ricovero risaliva a dicembre del 2019, quando trascorse quattro notti nell’Edoardo VII per quelle che il Palazzo definì cure pianificate di una condizione pre-esistente. Il principe Filippo ha guidato l’auto fino all’età di 97 anni. Ha dovuto smettere dopo avere tamponato un’auto nei pressi della tenuta di Sandringham a gennaio del 2019. Per uscire dalla sua Land Rover il principe ebbe bisogno di aiuto, ma rimase illeso. Una donna che si trovava nell’altro veicolo coinvolto restò ferita, con una rottura al polso.