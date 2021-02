Gf Vip nella bufera: «Giulia Salemi è protetta dagli autori, cacciatela». E gli ascolti crollano: «Basta farse»

Gf Vip sempre più tormentato e in preda alle proteste. La nomination cancellata è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il reality condotto da Alfonso Signorini finisce di nuovo nella bufera, con i telespettatori in rivolta sui social. E gli ascolti sono improvvisamente crollati. Tutto questo perché gli autori insistono nel perpetuare la storiella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che a molti risulta indigesta e falsa. I telespettatori non ne possono più.

Gf Vip, ascolti in picchiata

Il programma è sceso al 16,8% di share (ha sempre viaggiato attorno al 20%) e sotto quota tre milioni. Basta dare un’occhiata su Instagram e sulla pagina facebook del Gf Vip per capire cosa sta allontanando la gente, che fino a poche settimane fa era incollata al piccolo schermo. Giulia Salemi era finita al televoto ed era risaputo che sarebbe accaduto: perché Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avevano annunciato chiaramente che l’avrebbero nominata. Poi la “sorpresina”: a Pierpaolo (proprio a lui…) è stata data la possibilità di salvare una delle concorrenti finite al televoto. E – come in una sceneggiata – con gli occhi “emozionati” ha salvato (guarda caso) la sua fidanzata dal reality. Che sorpresone…

Il web: “E’ tutto pilotato”

Immediatamente è scattata la protesta sui social. «Basta, vergognatevi, è tutto pilotato», si legge nei commenti. «Giulia è protetta dagli autori, cacciatela». E ancora: «Guardatevelo voi, il Gf Vip, noi ne abbiamo le tasche piene di questa presa per i fondelli». Inoltre, sottolineano, «viene inquadrata sempre lei, anche quando non ci azzecca niente». Sospetti anche sul fatto che, ogni qualvolta Pierpaolo ha un battibecco per le continue battute pensanti di Giulia, viene chiamato in confessionale, esce e improvvisamente la abbraccia.

“Basta, sembra un fiction, non un reality”

«Un copione che accade fin troppe volte, non è un reality ma una fiction». Non solo. Anche quando passano gli aerei dei fan in favore di Elisabetta Gregoraci, la regia stacca e non li fa vedere. Scompaiono anche sulla pagina fb del Gf Vip. «Una presa in giro anche questa, noi paghiamo per mandare l’aereo e loro lo cancellano, perché devono continuare la farsa di Giulia». Il calo degli ascolti, del resto, lascia pochi dubbi: ci si aspettava il boom, vista la tragedia che ha colpito Dayane, e invece c’è stato il crollo. «Proteggete pure Giulia, noi ce ne andiamo», il commento sferzante di un “navigatore” sui social.