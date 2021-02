Draghi già stufo dei grillini. Volevano un segnale prima del voto su Rousseau, silenzio dal premier

Mario Draghi ha terminato anche il secondo giro di consultazioni. E alla fine è rimasto zitto. Pare che la lista dei ministri sarà ultimata già venerdì e che in serata il “governo del presidente” potrebbe già giurare.

Il silenzio di Draghi dopo le consultazioni

Il premier incaricato non ha rilasciato dichiarazioni. Un silenzio che stride con la verbosità del suo predecessore Giuseppe Conte. Ma che ha anche un altro significato. E’ un segnale inequivocabile a Beppe Grillo che si attendeva una parola da Draghi per convincere i suoi prima del voto su Rousseau che dovrebbe partire stasera e andrà avanti 24 ore. Draghi invece non ha fatto concessioni. Evidentemente giudica irrilevante il sondaggio sulla piattaforma grillina. E non ha esitato a dire alla delegazione M5S che il reddito di cittadinanza, così com’è, non va bene e sarà rimodulato.

Il ministero voluto dal M5S sull’ecologia

Per questo Grillo e il reggente Vito Crimi l’hanno buttata sull’ecologia. Vantandosi di avere ottenuto il ministero per la Transizione ecologica che dovrebbe debuttare con il nuovo governo. Addirittura Crimi, scivolando nella comicità, ha asserito di essere stupito dal tasso di grillismo riscontrato nell’ex presidente della Bce.

Draghi si è già stufato dell’altalena M5S

Ma il premier incaricato sul ministero ecologico non ha confermato: era proprio quello il segnale che il M5S attendeva. Invece il segnale ricevuto è stato un altro e indica insofferenza e irritazione. C’è tutto questo dietro il silenzio di Draghi, al quale certo non è sfuggito il vaffa day contro di lui organizzato online dai dissidenti pentastellati.

Conte: se fossi iscritto a Rousseau voterei sì a Draghi

A dare una mano a Grillo arriva però Giuseppe Conte. “Se fossi iscritto a Rousseau – dichiara – voterei sì perché il Paese è in una situazione, in tale condizioni e con tali urgenze che comunque è bene ci sia un governo”. E a chi gli chiede poi se nutra dei dubbi su un governo con una maggioranza variegata e con la Lega al suo interno, risponde: “c’è un presidente incaricato, aspetto a dare queste dichiarazioni, non sarebbe corretto”.