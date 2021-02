Coronavirus, decessi in leggero aumento e 12.074 casi. Quattro zone rosse in Lombardia

Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime da ieri sono 369 (ieri erano 336), un dato che porta il totale dei decessi a 94.540 da inizio pandemia. Sono stati 294.411 i tamponi effettuati, per un indice di positività che si attesta al 4,1%. Attualmente sono 2.043 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-31 da ieri), mentre si registrano 16.519 guarigioni nelle ultime 24 ore (in totale 2.268.253).

È quanto emerge dal bollettino di oggi del Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, dunque, in Italia i contagi sono dunque 2.751.657. I casi attualmente positivi sono 388.864 (-4.822), di cui 18.274 ospedalizzati con sintomi. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita dalla Campania. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono 3.122.631 mentre i vaccinati completi sono 1.295.514.

Coronavirus, quattro zone rosse in Lombardia

In Lombardia sono state istituite quattro nuove «zone rosse». I comuni in cui sono scattate le restrizioni sono Viggiù (Varese), Mede (Pavia), Castrezzato (Brescia) e Bollate (Milano): qui sono applicate le disposizioni previste nella fascia rossa. E già venerdì sei regioni potrebbero avere un Rt superiore all’1, finendo così in fascia arancione, altre potrebbero essere classificate in rosso. Rischiano di passare in fascia arancione ben sei Regioni. Oltre alla Lombardia e al Lazio ci sono l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche e il Piemonte. Si aggiungerebbero all’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, il Molise, l’Umbria e la provincia di Trento.

Coronavirus, i dati regione per regione

Sono 438 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo. Registrati inoltre altri 6 morti. Sono complessivamente 49.229 i casi positivi al Covid 19 registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi sono di età compresa tra 6 mesi e 97 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 86, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 28 in provincia di Pescara, 36 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 1.588 (di età compresa tra 53 e 96 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Coronavirus Toscana

Sono 773 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana. Registrati inoltre altri 22 morti. Con i positivi in più rispetto a ieri, salgono a 12.396 (+0,7 per cento) i toscani al momento affetti da Covid-19 e 145.020 tutti i casi diagnosticati nella regione dall’inizio dell’epidemia un anno fa. Dei 773 nuovi positivi accertati nelle ultime ventiquattro ore e che hanno fatto crescere dello 0,5 per cento il numero dei contagiati segnalati nell’arco di dodici mesi, 750 sono stati confermati con tampone molecolare e 23 con test rapido antigenico: 328 interessano l’Asl Centro, 216 la Nord Ovest e 229 la Sud est.

Friuli Venezia Giulia

Sono 252 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 7 morti. Su 7.563 tamponi molecolari effettuati in 24 ore, la percentuale di positività è del 3,33%. Sono inoltre 2.309 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 81 casi (3,5%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 così come si riducono quelli in altri reparti (384). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Basilicata

Sono 87 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 5 morti. 1.252 i tamponi molecolari effettuati ieri nella Regione. Dei cinque decessi registrati, quattro sono lucani (1 di Melfi, 1 di Muro Lucano, 2 di Potenza) e uno riguarda una persona della Puglia. I lucani guariti sono 85.

I casi di coronavirus in Puglia

Sono 883 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 17 febbraio, secondo il bollettino della regione che segnala altri 17 morti. I nuovi casi positivi, su 10.374 test effettuati, secondo le ultime notizie sono 342 in provincia di Bari, 80 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia Bat, 98 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 197 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 694 su 10.100 tamponi.

Campania

Sono 1.575 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 14 morti, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Valle D’Aosta

Nessun nuovo decesso e 14 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d’Aosta. E quanto emerge dal bollettino di aggiornamento sanitario emesso dalla Regione. Da inizio pandemia sono 7936 le persone contagiate dal Coronavirus, i casi positivi attuali sono 131, cinque più di ieri, di cui otto ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva e 121 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 7392, + 9 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è di 74.548 +322 rispetto a ieri di cui 2447 processati con test antigienico rapido. I decessi da inizio pandemia sono 413.

Sardegna

Risale il tasso di positività al Covid 19 in Sardegna. Secondo l’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, sono 9 i nuovi decessi e 109 i casi in più: con un incremento dei test di 2.659, il tasso di positività sale al 4%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 302 (-9), mentre sono 29 (+5) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.327, quasi 500 (491) quelle in più guarite. Dei 40.438 casi positivi complessivamente accertati, 9.480 (+23) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.478 (+15) nel Sud Sardegna, 3.434 (+6) a Oristano, 8.087 (+47) a Nuoro, 12.959 (+18) a Sassari.

Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 239.091 casi di positività, 1.025 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,6%. Purtroppo, si registrano anche 31 nuovi decessi.

Lazio

Sono 871 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 55 morti. “Stimiamo un valore Rt lievemente in aumento”, riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano sull’andamento di Covid-19 a Roma e nelle province. “I dati dell’incidenza” dell’infezione da Sars-CoV-2 “e i dati dei tassi di ospedalizzazione sono al di sotto delle soglie di allerta”, sottolinea.

Piemonte

Sono 959 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 22 morti, di cui 5 di oggi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 sono pari al 4,3% dei 22.151 tamponi eseguiti, di cui 14.838 antigenici. Dei 959 nuovi casi, gli asintomatici sono 338 (35,2%). I ricoverati in terapia intensiva sono 138 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.875 (-25 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.137. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.786315, di cui 1.100.276 risultati negativi. Il totale è ora di 9.204 deceduti risultati positivi al virus.