Asia Argento scandalosa da Giletti: “Ti infilo un tacco in bocca come in un film di Dario Argento…” (video)

Se la chiami in tv già sai che che arriverà il momento horror. Non perché faccia paura, Asia Argento, ma perché non ha inibizioni. Magari Massimo Giletti ha scommesso proprio su questa caratteristica estrema dell’attrice nell’invitarla a Non è l’Arena a parlare del caso Genovese.

Lì si è scontrata duramente con Pietro Senaldi, direttore di Libero, il quale ha fatto notare che Asia Argento prima si è arricchita al fianco di Harvey Weinstein (il produttore al centro dello scandalo del #metoo) e poi lo ha accusato di stupro dopo dieci anni. Senaldi ha anche messo in dubbio che uno stupro possa durare 20 ore.

Violenta e scomposta la reazione dell’attrice che ha inveito contro Senaldi: “Stai zitto, ti infilo un tacco in bocca come in un film di Dario Argento“. Asia Argento ha fatto riferimento a Tenebre, film diretto dal padre Dario Argento nel 1982, dov’era presente una scena in cui Eva Robin’s si scaglia contro un uomo che l’aveva picchiata infilandogli il tacco rosso della sua scarpa in bocca. E prima ancora: “Giornalista da quattro soldi, tu sei un misogino, andresti radiato“.

Lo scontro tra i due è andato avanti, con Senaldi che ha ricordato che anche Asia Argento è stata accusata di violenza sessuale nei confronti di un ragazzo minorenne che lei ha poi risarcito. Ha suscitato polemiche anche un’altra frase detta dall’attrice: “Tutti i ragazzi hanno provato la droga”.