A Roma la par condicio degli sgomberi: tolto un immobile a CasaPound e uno al centro sociale rosso

Prosegue la politica della par condicio degli sgomberi a Roma. Ieri mattina, nella Capitale la Polizia di Stato ha eseguito due diverse operazioni di sgombero: una a Maccarese e l’altra in zona Primavalle.

Nella prima, gli agenti hanno sequestrato uno stabile a Maccarese, in via Castel San Giorgio, ex presidio ASL Roma 3. Come si legge nella nota della Questura di Roma, «le indagini degli investigatori del Commissariato hanno permesso di accertare come lo stabile in argomento fosse occupato abusivamente dal 2008 dall’associazione culturale “Fons Perennis”, vicina a al movimento politico di estrema destra “Casapound”. La struttura veniva anche utilizzata per incontri tra i “leader nazionali” dello stesso movimento».

“Sequestrati pane, vino e un altarino”

«Sul posto i poliziotti hanno identificato solo il guardiano». Infatti all’interno non era presente nessun altro. Gli agenti hanno apposto i sigilli all’interno dello stabile. Inoltre, durante la perquisizione, Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato materiale e simboli riconducibili al periodo e alla propaganda del nazismo e del fascismo. In un locale gli agenti hanno rinvenuto un altarino, con tanto di pane e vino, riportante i nomi di alcuni defunti, tra cui Erich Priebke ed Heinrich Himmler».

Ex Lavanderia, sgomberi a Primavalle

Contestualmente, a Roma, gli agenti della Polizia di Stato «hanno eseguito le operazioni di sgombero del padiglione n.31 situato all’interno del complesso polifunzionale denominato “Parco Pubblico Santa Maria della Pietà, di proprietà dell’Asl RM1, sito in piazza Santa Maria della Pietà, occupato dal 2005 dall’associazione denominata “Ex Lavanderia”, espressione dell’estrema sinistra. Il Centro Sociale ha continuato fino ad oggi nell’opera di contrapposizione alla Asl/RM1, concessionaria dei luoghi. Lo ha fatto anche su temi socio culturali. Il tutto si è evidenziato nei recenti festeggiamenti per il centenario di Santa Maria della Pietà. Inoltre, in occasione di altri eventi occasionali, come il carnevale ed altre feste». Anche in questa occasione, fanno sapere dalla Questura, «non è stato trovato nessuno all’interno dell’edificio e la struttura è stata affidata all’ufficiale giudiziario».