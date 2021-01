Variante brasiliana in Italia, emergono altri casi: una famiglia contagiata in Abruzzo

Non solo a Varese, dove si continuano a fare tracciamento e sorveglianza. Anche in Abruzzo è arrivata la variante brasiliana del Covid, che dunque ora in Italia è stata individuata in due volte. A dare notizia del nuovo riscontro è stato il presidente della Regione, Marco Marsilio, durante il consiglio regionale. I casi individuati sono tre.

Variante brasiliana in Italia: i casi in Abruzzo

I pazienti contagiati dalla variante brasiliana sono i membri di una famiglia di Poggio Picenze, che erano rientrati dal Brasile. Le autorità sanitarie dell’Abruzzo, comunque, ha fatto sapere ancora Marsilio, hanno individuato e isolato tempestivamente il caso e successivamente la famiglia sarà sottoposta a vaccino.

Due persone in sorveglianza a Varese

Anche il paziente di Varese, il primo in Italia nel quale i sanitari hanno individuato la variante brasiliana, era rientrato da qualche giorno dal Paese. Dopo l’emersione di ieri del suo caso, i sanitari hanno posto due persone in sorveglianza. Per loro, ha fatto sapere l’Ats Insubria, dopo il tampone, hanno “disposto immediatamente un provvedimento di isolamento fiduciario e allertato il sindaco del paese di residenza, come previsto dalle disposizione normative vigenti”. “Le due persone sono costantemente monitorate e appaiono in ottime condizioni di salute“, si legge ancora nella nota dell’Agenzia tutela della Salute.

I casi allo studio dell’Iss

Anche per il primo paziente l’Ats ha confermato che “al momento la situazione sanitaria è sotto controllo e non desta preoccupazione”. “Il campione, prelevato al soggetto rientrato dal Brasile e attualmente in osservazione, è stato inviato presso il Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, che provvederà al completamento dell’intera sequenza genomica per confermare la variante brasiliana. I tempi di tale analisi – conclude la nota – sono, evidentemente, dettati dalla complessità dell’esame stesso”.