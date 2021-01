“Vaccini, porcheria fatta con gli aborti”: il delirio di un prete durante l’omelia

Il messaggio è stato poi rimosso dai social, ma ha creato sconcerto nella piccola comunità. Tutti a cominciare dal sindaco Mimmo Vessichelli, si sono dissociati da tali dissennate parole del sacerdote. Lo stesso ha fatto il parroco “titolare” di Paduli. “E’ stato un intervento totalmente inadeguato fatto da chi dovrebbe pesare le parole. Anche se vuol difendere l’importanza della fede rispetto alla scienza. Per me la vicenda si chiude qui anche se rimane una certa amarezza, convinto che i vaccini restino l’unica arma di salvezza contro la pandemia da Covid”.

Un’ omelia folle che il parroco no vax ha provato pure a spiegare.”Peccato che chi ha ritagliato questo pezzo ha omesso tutto il discorso precedente. – scrive nell’ultimo post -Non verte sull’ opportunità o efficacia del vaccino. Che pur considerandosi ottime opzioni per superare il covid, allo stesso tempo porcherie vere e proprie- insiste. Come del resto tutte le medicine che in ogni caso quando malati sono necessarie alla salute. Ma portano con sé indubbie controindicazioni”. Insomma