Scontro tra Maglie e Toninelli sul Pil. Lei replica: “Propaganda lo dici a tua sorella” (video)

Scontro tra Maria Giovanna Maglie e Danilo Toninelli a L’Aria che tira. La Maglie ha attaccato il governo Conte sul Pil, osservando che non ha dato buona prova nel gestire la pandemia. “Toninelli dice che Conte ci ha portato sulla strada giusta ma i numeri dicono che siamo fanalino di coda nel Pil, noi siamo il Paese che si è di più impoverito”. Secondo le stime Ue infatti nel 2020 il pil italiano subirà una contrazione dell’11,2%, per poi rimbalzare del 6,1% nel 2021. Un crollo ben più accentuato rispetto al -9,5% delle previsioni precedenti, in cui si ipotizzava un rimbalzo del pil per l’anno successivo del 6,5%. Quello del Belpaese è il calo più marcato tra i paesi dell’Eurozona e dell’intera Ue.

Toninelli: fai propaganda. Maglie: lo dici a tua sorella

A quel punto Toninelli si è imbizzarrito accusando la Maglie di fare propaganda, suscitando l’irritata risposta della giornalista: “Propaganda lo dici a tua sorella, io ho qui i dati”. In precedenza la giornalista aveva ancora criticato Toninelli per la posizione del M5S sulla prescrizione, invitando il movimento guidato da Di Maio a fare una riforma della giustizia che renda più veloci i processi anziché intervenire sul “tappo” della prescrizione.