Rocco Casalino, fuga in strada e confessione: “Sto sereno? No, rilassato. Se la prendono sempre con me”

Alla fine Rocco Casalino si scioglie in un sorriso con Zoro, che per conto di “Propaganda Live“ lo stava tampinando per strada, all’uscita di Palazzo Chigi, nel giorno più difficile per lui e per il premier Conte, quello delle dimissioni al Quirinale. Il portavoce di Conte, finito nel mirino delle polemiche e delle accuse di Matteo Renzi, inseguito dalle telecamere, in questo video, cerca di dileguarsi accelerando il passo ma Zoro lo raggiunge e o rassicura. “Niente interviste, tranquillo…”. Ma una cosa gliela chiede: “Stai sereno”?”. Lui sorride, intuendo la trappola: “No, sono rilassato”. Poi smentisce la notizia del video di commiato di Conte e fa un po’ la vittima: “Troppo facile prendersela sempre con me…”.