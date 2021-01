Svarioni e silenzi di Di Maio: il video-montaggio che ridicolizza il ministro dei congiuntivi pazzi

Sulla Sette, ogni venerdì sera, a “Propaganda live” va in onda un montaggio video molto divertente nel quale il protagonista politico viene ritratto nelle sue espressioni più curiose e “frizzato” nei suoi silenzi, con un effetto esilarante. Ieri sera è toccato a Luigi Di Maio, protagonista del video “comico” di Alessio Marzilli nel quale il ministro degli Esteri viene sbeffeggiato sia per l’ennesimo congiuntivo sbagliato da Lucia Annunziata, sia per le sue espressioni attonite di fronte alle domande della giornalista Rai. “Congiuntivi e silenzi” è il titolo della clip. La crisi di governo, i retroscena della politica, le trattative tra i partiti, le dimissioni del premier Giuseppe Conte, le strategie di Matteo Renzi, il centrodestra sono stati al centro della puntata di ieri sera condotta da Zoro, che ha dato ampio spazio anche a Milena Gabanelli.