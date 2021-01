Meloni oggi a Barcellona con il leader di Vox, Abascal. Insieme per “Il futuro del patriottismo”

Giorgia Meloni e il presidente di Vox, Santiago Abascal, insieme, in presenza, per parlare del “Futuro del patriottismo in Europa e negli Stati Uniti”. L’iniziativa, promossa dallo stesso Abascal, si svolgerà oggi a Barcellona, ma sarà possibile seguirla in streaming dalle 21 sul canale youtube della presidente di FdI e presidente del partito dei Conservatori e riformisti europei-Ecr.

Meloni e Abascal affrontano “Il futuro del patriottismo”

La tavola rotonda con Meloni e Abascal sarà moderata dall’eurodeputato spagnolo di Vox Jorge Buxadé. Si concentrerà sulla situazione politica attuale e la sfida affrontata dai partiti patriottici in Europa e in America. I lavori sono divisi in tre blocchi: “Patriottismo contro globalismo”; “Il futuro del patriottismo in Europa”; “La crisi migratoria”.

Un dialogo tra patrioti americani ed europei

Parteciperanno, oltre a Meloni e Abascal, Grover Norquist, presidente di Americans for Tax Reform e membro del Partito repubblicano; Ted R. Bromund, membro della Heritage Foundation; Mattias Karlsson, esponente dei Democratici svedesi e presidente del think tank Oikos; José Antonio Kast, presidente del Partito repubblicano del Cile. Il presidente Meloni sarà accompagnata dal capodelegazione di Fratelli d’Italia- Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

Il link per seguire i lavori in streaming

I lavori potranno essere seguiti in streaming dalle 21 sul canale youtube di Giorgia Meloni, che si può raggiungere attraverso questo link.

L’evento conferma ancora una volta la sintonia politica tra i due leader, che già in passato hanno avuto modo di confrontarsi sui temi del patriottismo e di una comune impostazione valoriale. Abascal, nel 2019, fu ospite applauditissimo ad Atreju, confermando, poi, in diverse occasioni, la stima per la leader di FdI. «L’ho conosciuta a Roma e mi ha impressionato questa giovane leader così forte e determinata. Sono molto felice anche che il suo partito stia crescendo», disse Abascal in un’intervista, subito dopo la sua straordinaria affermazione alle politiche in Spagna dello stesso anno.