Biden giura e invoca l'”unità nazionale”. Ma le vere star della cerimonia sono Lady Gaga e Jennifer Lopez (video)

In una Washington gelida e blindata, Joe Biden ha giurato come 46mo presidente degli Stati Uniti d’America. A 78 anni, diventa il più anziano presidente della storia americana. Il discorso dell’ex numero due di Obama ha ricalcato i cavalli di battaglia della sua campagna elettorale. Biden ha fatto appello all’unità per far superare agli Stati Uniti l ‘”inverno oscuro” della pandemia, del razzismo e degli attacchi alla “nostra democrazia”.

Inoltre, Biden si è impegnato, come da repertorio di ogni nuovo eletto, ad essere il “presidente di tutti gli americani”. “Questo è il nostro momento storico di crisi e sfida, e l’unità è la via da seguire”, esortando gli americani a “ricominciare ascoltando, vedendo, ascoltando e rispettandosi l’un l’altro”. La politica non deve essere un “fuoco violento” e ogni disaccordo non deve essere motivo di “guerra totale”, ha affermato il presidente dem. “Le recenti settimane ci hanno insegnato una dolorosa verità, c’è la verità e ci sono le menzogne, le menzogne dette per potere e per profitto”. Chiaro il riferimento, senza ovviamente citarlo, a Donald Trump e alla sua contestazione dei risultati elettorali.Ma ha anche espresso la convinzione che “siamo in grado di rialzarci”.

A 78 anni è il più vecchio presidente della storia americana

“Ed ognuno di noi – ha aggiunto – ha una responsbailità come cittadini, gli americani, e soprattutto i leader, devono onorare la nostra Costituzione e proteggere la nostra nazione, difendere la verità e sconfiggere le menzogne”. Ha quindi tratteggiato tutte le “sfide” che l’America si trova ad affrontare. Ed ha sottolineato che in questo “periodo più difficile” l’unica arma, “l’unico punto di forza” è l’unità. “Si può dissentire, ma pacificamente”. “Ve lo prometto, combatterò per coloro che non mi hanno sostenuto così come per coloro che lo hanno fatto”. E’ un altro passaggio del discorso, nel quale il nuovo presidente Usa si è rivolto a tutti gli americani, invitandoli a superare le divisioni per affrontare le gravi crisi che il Paese si trova davanti a sé. “Il disaccordo non deve portare alla disunione”.