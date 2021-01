Belpietro: massoni e 007 lavorano per Conte dietro le quinte. Ma Mattarella non dice nulla?

Maurizio Belpietro commenta l’inquietante denuncia del quotidiano la Stampa sul network di personaggi che fanno pressing sui parlamentari perché votino la fiducia a Conte. Ne abbiamo scritto anche sul Secolo e abbiamo dato conto della smentita di Palazzo Chigi. Tuttavia lo scenario evocato restituisce l’idea di un governo che lavora nell’ombra per la conservazione del proprio potere. E non è un bello spettacolo.

Belpietro: la denuncia viene da giornalisti avveduti

Maurizio Belpietro sulla prima pagina de La Verità oggi torna sul tema e dice di non credere che la denuncia sia infondata, perché viene dal direttore della Stampa, Massimo Giannini, e da Marcello Sorgi, giornalista politico di lungo corso. “Giannini – scrive Belpietro – è insomma uno addentro alle cose e più di lui lo è Marcello Sorgi, anch’ egli commentatore politico, con un passato da direttore del Tg1 e della Stampa”.

Un’ombra aleggia sulle trame di Conte

“Il direttore della Stampa – continua Belpietro – poi cita «generali della Guardia di finanza», gli amici del capo dei servizi segreti, arcivescovi e monsignori vicini al presidente della Cei, Gualtiero Bassetti. Sorgi invece, a proposito dei reclutamenti dei cosiddetti «costruttori», oltre a cardinali e militari evoca nella sua nota gli «avvocati in odore di massoneria». Insomma, la maggioranza che domani e dopodomani dovrebbe salvare il governo dell’avvocato di Volturara Appula”. Certo, c’è la smentita di Palazzo Chigi ma un’ombra – conclude Belpietro – continua ad aleggiare sulle trame di un governo che dovrebbe occuparsi della salute degli italiani e invece si occupa, principalmente, della conservazione del proprio potere.

Mario Giordano: perché Mattarella tace?

E Mario Giordano, sempre su la Verità, si domanda come mai dinanzi a questo avvilente spettacolo, a questo indecente mercanteggiamento, il Capo dello Stato Mattarella non si senta in dovere di dire una parola. ” Ora io non so se, quando nel discorso di Capodanno parlava di «costruttori», aveva in mente questa roba qui – incalza Giordano – cioè l’indegna caccia al nuovo Antonio Razzi, i figli di un Domenico Scilipoti minore aggrappati alla poltrona, il mercanteggiamento di un ministero che al confronto i suk arabi sono monumenti alla gratuità. Penso di no. Mi auguro di no. E allora mi chiedo come possa lei, supremo garante e rappresentante della nazione, tollerare che l’Italia, nel momento più difficile della sua storia, sia guidata da un governo che nasce in questo modo vergognoso”.