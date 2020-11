WhatsApp punta ai messaggi effimeri da “Missione Impossibile”: si autodistruggeranno

WhatsApp riporta, a sorpresa nelle sue Faq, una funzione non ancora disponibile. Ma che, secondo gli esperti informatici, dovrebbe arrivare a breve. I messaggi effimeri. Di cosa si tratta? In pratica di messaggi con l’autodistruzione incorporata: dopo 7 giorni non saranno più visibili; ma attenzione perché possono esserci delle eccezioni.

Se ad esempio doveste rispondere ad un messaggio effimero citandolo, il messaggio originale scomparirà dopo 7 giorni, ma quello citato potrebbe rimanere visibile anche a tempo scaduto (ad esempio se il destinatario del messaggio non avesse l’opzione attiva, perché di fatto il messaggio citato è un suo messaggio, anche se contiene testo inviato dal mittente). Stesso discorso vale se un messaggio effimero venisse inoltrato ad un’altra chat senza l’opzione dei messaggi effimeri di WhatsApp attiva.

Cosa sono i messaggi effimeri su WhatsApp?

Si tratta di messaggi che spariscono automaticamente dopo sette giorni. Questo lasso di tempo non è programmabile. Si può solo attivare o disattivare la nuova funzione ma non scegliere dopo quanti giorni far sparire i messaggi. Almeno non lo possiamo fare ancora, in futuro forse si potrà.

Telegram e Signal hanno da tempo i messaggi effimeri

Se un utente esegue il backup dei messaggi, salverà anche i messaggi contrassegnati come effimeri. Sempre che non siano già spariti al momento del backup. Se un messaggio effimero viene inoltrato, non sparirà nella chat inoltrata. Se rispondiamo ad un messaggio effimero, infine, il suo contenuto potrebbe rimanere visibile anche dopo i sette giorni. WhatsApp aveva annunciato i messaggi effimeri esattamente un anno fa, ma l’opzione era rimasta disattivata. Le aziende concorrenti sono già attrezzate da tempo. Telegram ha le sue Secret Chat (Chat segrete in italiano), come pure Signal. E persino anche alcuni client mail (come Gmail) hanno una funzione simile. Relativamente alle chat di gruppo, invece, solo gli amministratori potranno scegliere di attivare o disattivare i messaggi effimeri che spariscono dopo una settimana.