“Il coronavirus è una malattia normale”: il geriatra Bernabei spiega coma stanno davvero le cose

Bernabei porta in diretta i numeri: “Il 30 per cento dei contagi vanno dagli anni o ai 40. Il 40 per cento dai 40 ai 70 anni e il 30 per cento da 70 in su”. Però – e qui risiede il succo del discorso – “questo 30 per cento fa il 90 per cento dei morti“. Motivo per cui – è questo il suo messaggio – non ci si può stupire dell’alta letalità del virus. In sostanza, conclude, “è una malattia normale. Non è molto più grave delle altre malattie infettive: ha una mortalità che è 5 volte quella dell’influenza, non 50”. Domanda: “Ma è possibile che il mondo si fa mettere in ginocchio da una malattia che il professore considera normale? A domanda ha risposto: “Eh sì, abbiamo perso il senso, è come un’ondata di calore”. Aveva detto in passato: “Ne usciamo solo tutti insieme usando le giuste cautele: se stai male stai a casa monitorato dal tuo medico di base. Chiami il 118 solo se il saturimetro, che costa 30 euro ed è di semplicissima esecuzione, indica saturazione sotto il 92% e vai in ospedale solo se scatta la polmonite”.