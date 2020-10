Uno sull’altro nella metro di Roma, Salvini posta la foto. Putiferio contro Conte e la Raggi: «Indegni»

posta la foto della metro di Roma superaffollata e il web si scatena. «Foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni», scrive il leader della Lega sui social. «Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone in metropolitana e sugli autobus». Tantissimi cittadini per andare a lavoro sono costretti ad assurdi assembramenti, ma su questa situazione il governo e la Raggi stanno zitti. «Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega – scrive ancora Salvini – perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro è un dovere. Cosa che al governo si sono dimenticati, preferendo scaricare le loro gravi responsabilità su imprese e attività definite (e umiliate) come “superflue”… Indegno ».

L’immagine ha fatto il giro del web e ha scatenato numerosi commenti. Scrive un utente: «Per quanto il mio livello di gradimento di questo governo sia sottozero, non credo siano tutti così cretini da non capire che la maggior parte dei contagi avviene nei mezzi pubblici, quindi l’unica spiegazione è che le manovre avvengano dall’alto, molto in alto». E c’è chi si mostra molto preoccupato: «Quello che ha fatto il governo Conte ieri è assurdo sta mettendo in ginocchio l’Italia se voi come opposizione nn portata la gente in piazza questo fra 10 giorni fa un altro Dpcm. E chiude tutto come a marzo e li sarà la fine per tutti noi italiani» .