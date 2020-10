Sgarbi, Veneziani e Magdi Allam contro Bergoglio sulle unioni gay: «Cede alla moda», «è il colpo di grazia»

Chi si interroga sull’invasione di campo, chi sul “cedimento alla moda”, chi, ancora, sulle ripercussioni sulla “famiglia naturale”. Proseguono le reazione alle parole del Papa sulle unioni civili per i gay. E non poteva che essere così, anche alla luce della strumentalizzazione di quelle parole fatta dalla sinistra.

Sgarbi: “Il Papa sulle unioni gay? Ha ceduto alla moda”

“Anche il Papa è vittima di una della più gravi forme di corruzione relativistica, cioè il cedere al costume, alla moda. Se una moda prevale sui valori la società è finita“, è stato il commento di Vittorio Sgarbi affidato all’agenzia di stampa Adnkronos. “Anche il Papa – ha ribadito – è vittima della moda, ma i valori restano intatti perché sono fermi nella storia dell’uomo. Il Papa è caduto nel relativismo“. “La Chiesa ha sempre avuto dei principi. Se tu sovverti i principi, o lo fai perché ne hai uno nuovo, oppure – ha concluso Sgarbi – perché la moda è talmente forte che prevale sui valori”.

Veneziani: “Un’ingerenza sulla politica”

È stato poi Marcello Veneziani, con un tweet, a interrogarsi su quella che ha definito “un’invasione di campo”. “Ma non è un’ingerenza nella politica che il Papa suggerisca al governo e al parlamento una legge sulle unioni civili e omosessuali? Progressisti e laicisti non vi indignate per l’invasione di campo? Ai cattolici – ha concluso Veneziani – non resta che pregare”.

Allam: “Colpo di grazia alla famiglia naturale”

Per Magdi Cristiano Allam, poi, la posizione di Bergoglio sulle unioni civili per le coppie omosessuali “è il colpo di grazia alla famiglia naturale”. Per il giornalista, quindi, “prendere le distanze da Papa Francesco è ormai vitale per poter riscattare la cristianità e far rinascere la nostra civiltà”.