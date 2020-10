Scuola, la nuova circolare: se in isolamento o in quarantena i prof devono fare didattica a distanza

Didattica a distanza in quarantena. Nel caos che sta travolgendo il mondo della scuola, arrivano altre disposizioni. Come al solito, si agisce a singhiozzo, ogni giorno una novità. E anche concetti ripetitivi, visto che alcune situazioni si sono già ampiamente verificate. Il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione ha diffuso una circolare. Riguarda il caso in cui il docente sia in isolamento fiduciario perché alcuni alunni o studenti hanno il Covid, risultando positivi al test. «Le prestazioni lavorative dei docenti si sostanziano nelle attività di didattica digitale integrata per garantire la realizzazione in concreto del diritto all’istruzione». Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, «il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile•. Il che significa lezioni tramite web.

Scuola, didattica a distanza se in quarantena La circolare del Ministero dell’Istruzione fa un’altra precisazione. Ricorda infatti che anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale «ha evidenziato che lo stato di quarantena non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta». Quindi, «tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa». Ne deriva che, «fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia – benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero – il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse». La circolare del Ministero dell’Istruzione fa un’altra precisazione. Ricorda infatti che anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale «ha evidenziato che lo stato di quarantena non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta». Quindi, «tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa». Ne deriva che, «fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia – benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero – il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse».

8 positivi al liceo classico di Licata