San Giovanni, identificati i manifestanti no mask. E dal palco giunge il monito: mettete la mascherina

Dal palco di San Giovanni dove si sta svolgendo la manifestazione anti Ue e anticrisi denominata Marcia della Liberazione arriva l’invito ai partecipanti a mettere le mascherine e a rispettare il distanziamento. Ma com’è noto in piazza ci sono anche i no mask, gli irriducibili assertori della nocività della mascherina. Alla manifestazione partecipano circa duemila persone.

Identificati i manifestanti senza mascherina

E gli agenti di polizia identificano tutti quelli che non ce l’hanno. Seguono le disposizioni del Viminale del capo della polizia Gabrielli. In tanti provano a replicare con una scusa: “La mascherina non la metto, in Italia è reato girare col volto travisato“. Così uno dei tanti manifestanti in piazza San Giovanni che, ai poliziotti in servizio di controllo, prova a spiegare le ragioni del suo dissenso, venendo comunque identificato.

“Vengo dall’Aquila – dice il manifestante – tanti medici ed esperti sostengono che non sia salutare indossare la mascherina e invece ti multano se giri senza. Io faccio l’agricoltore, oggi ho perso un giorno di lavoro perché credo che questa sia solo una farsa”. Intanto dal palco uno degli organizzatori sta annunciando l’inizio della manifestazione: “Ci siamo, vi invito a rispettare le regole, mettiamo la mascherina e rispettiamo il distanziamento perché siamo obbligati”.

Un giovane portato via dai poliziotti

“Arrestateci tutti”, “Vergogna”, “Buffoni”. Così hanno urlato alcuni manifestanti dopo che un ragazzo senza mascherina è stato portato via dai poliziotti dopo essersi rifiutato di mostrare i documenti. Una folla di uomini e donne in piazza San Giovanni ha attaccato gli agenti schierati in servizio di ordine pubblico gridando contro “una dittatura ormai insostenibile”.